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Danzell, fratele lui Ryan Gravenberch, a fost jucător lui U Cluj Familia Gravenberch este plină de fotbaliști. Ryan (24 de ani), crescut de Ajax, iar ulterior transferat de Bayern Munchen și Liverpool, este cel mai cunoscut, însă și frații său au fost sau sunt implicați în fenomen. Elgin (29) a jucat la amatori în Olanda, însă s-a retras rapid, iar Danzell (32), cel mai mare dintre ei, s-a format tot la Ajax, de unde a plecat în România, la Universitatea Cluj. În plus, părinții celor trei frați, Ryan Senior și Aretha, au jucat și ei fotbal la amatori. Danzell Gravenberch a petrecut peste un deceniu în academia lui Ajax, însă nu a apucat să facă pasul la prima echipă. În 2014, când avea doar 20 de ani, s-a despărțit definitiv de "lăncieri" și a semnat în România cu Universitatea Cluj.

Fotbalist masiv de 1,86m, Danzell a fost adus la recomandarea lui George Ogăraru, antrenorul de la acea vreme al Universității Cluj, care cunoștea bine Ajax după cele trei sezoane la colosul din Eredivisie. Cel mai mare dintre frații Gravenberch nu a prins însă o perioadă roz din istoria lui "U". Sezonul 2014/2015 a fost chiar cel în care U Cluj a retrogradat. Un an mai târziu, "Șepciile Roșii" intrau în faliment. Adrian Falub: "Danzell era un pic supraponderal și nu mai avea motivație din cauza condițiilor de la Cluj" Despre perioada petrecută de Danzell în România a vorbit, la VOYO Sport Live, Adrian Falub, celălalt antrenor care l-a pregătit la U Cluj, după George Ogăraru. "Danzell era un jucător extrem, extrem de talentat. Foarte, foarte bun. Un jucător care putea evolua în toate pozițiile din atac. Tehnică excelentă, rapid, dar era o situație la U Cluj când clubul avea 5-6 luni de restanțe financiare. Era foarte greu pentru un jucător din Olanda să evolueze în condițiile astea. Era un pic supraponderal și nu mai avea motivație să se pregătească extraordinar și să fie la un nivel bun din cauza condițiilor de la U Cluj, dar știu că era un jucător extrem, extrem de talentat", a spus Falub. 22 de meciuri a strâns Danzell la U Cluj. Folosit mai degrabă închizător sau fundaș central, a marcat un singur gol, într-un 2-2 cu FC Viitorul. Spre finalul carierei, a fost mutat în centrul atacului la echipele pentru care a mai evoluat.

Danzell Gravenberch, în tricoul lui U Cluj Foto: Sport Pictures



Danzell, fratele, dar și idolul lui Ryan: "Întotdeauna îl imitam" Într-un interviu acordat în 2018 pentru site-ul lui Ajax, actualul jucător al lui Liverpool vorbea despre relația specială pe care a avut-o și încă o are cu Danzell. "Întotdeauna îl imitam. Îl admiram foarte mult. Dacă el marca, voiam să marchez și eu. Dacă dădea o pasă decisivă, voiam să dau și eu una. Voiam să realizez tot ce realizase el și chiar mai mult. Acum sunt pe drumul cel bun, nu? Mi-a dat mereu sfaturi. Și încă o face. Îmi scrie să-mi păstrez calmul și să arăt pur și simplu ce pot. Țin cont de toate sfaturile lui. Până la urmă, încerc să-l fac și pe el mândru de mine", spunea Ryan.

Danzell și-a păstrat rolul de mentor și după perioada Ajax. În 2024, an în care Ryan deja excela la Liverpool, recunoștea că are în continuare discuții zilnice cu fratele său. "Bineînțeles că suntem foarte mândri de Ryan, dar îi spunem mereu: 'Continuă să progresezi, continuă să muncești din greu, mai ai atât de multe meciuri de jucat, așa că încearcă să-ți arăți cât mai mult calitățile'. Îi spun asta în fiecare zi. Vorbim zilnic și fiecare zi este o ocazie să devină mai bun. E frumos că a făcut meciuri bune, dar după fiecare meci urmează altul. Îi spunem lucrurile potrivite și îi spunem adevărul, pentru că în fotbal poți fi erou într-o zi, iar a doua zi să nu mai fii", spunea Danzell, pentru The Times.

Danzell și Ryan Gravenberch, în copilărie / Foto: The Times



Danzell joacă acum fotbal la amatori După plecarea de la U Cluj, Danzell s-a întors în Olanda, unde a schimbat o mulțime de cluburi, de la Dordrect, Top Oss și Sparta Rotterdam, până la De Graafschap, Telstar și Den Bosch. A avut experiențe scurte și în Anglia (Reading) și Cipru (Karmiotissa), iar în prezent este legitimat la amatorii de la Real Sranang, formație pe care a și antrenat-o între 2024 și 2026. Danzell a fost campion european cu Olanda la nivel U17, în 2011. Ryan a reușit aceeași performanță șapte ani mai târziu.

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