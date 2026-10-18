LIVE VIDEO Angers - Marseille 1-2, ACUM pe VOYO. Alte patru meciuri din Ligue 1 se joacă azi

Angers - Marseille 1-2, ACUM pe VOYO. Alte patru meciuri din Ligue 1 se joacă azi Ligue 1
SPORT.RO
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Cinci meciuri din Ligue 1 se dispută duminică și vor putea fi urmărite în direct pe VOYO.

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Într-o etapă în care PSG a ajuns la a patra victorie consecutivă după 3-1 contra lui Strasbourg și a urcat pe locul 3, alte cinci meciuri se vor juca duminică. Marseille va încerca să iasă din subsolul clasamentului cu o victorie pe terenul lui Angers, iar AS Monaco va căuta o victorie la Lorient pentru a-și consolida prima poziție.

Angers - Marseille, LIVE pe VOYO acum

Le Havre - Auxerre, LIVE pe VOYO de la 18:15

Lorient - Monaco, LIVE pe VOYO de la 18:15


Paris FC - Rennes, LIVE pe VOYO de la 18:15


Lyon - Nice, LIVE pe VOYO de la 21:45

Clasamentul din Ligue 1

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