Într-o etapă în care PSG a ajuns la a patra victorie consecutivă după 3-1 contra lui Strasbourg și a urcat pe locul 3, alte cinci meciuri se vor juca duminică. Marseille va încerca să iasă din subsolul clasamentului cu o victorie pe terenul lui Angers, iar AS Monaco va căuta o victorie la Lorient pentru a-și consolida prima poziție.