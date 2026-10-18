Lui Stanciu îi merge excelent în China. Sâmbătă a marcat un nou gol pentru Dalian Yingbo, în victoria cu Shenzhen Xinpengcheng (3-1), iar echipa sa e favorită la obținerea locului secund cu două runde rămase de jucat. Mai mult, mijlocașul va lupta și pentru câștigarea Cupei Chinei, meciurile din semifinale fiind programate la început de noiembrie.

Adrian Falub: "U Cluj e în discuții cu Stanciu, sunt șanse să vină"

Până luna viitoare, cel târziu, Nicolae Stanciu este așteptat să își anunțe decizia legată de sezonul următor. Mijlocașul a anunțat că Dalian Yingbo va avea prioritate la semnătura sa în cazul în care i se va oferi un nou contract, însă FCSB și U Cluj insistă și ele.

Adrian Falub (55 de ani), membru în departamentul de scouting al Universității Cluj, este de părere că există șanse ca Nicolae Stanciu să semneze în Ardeal și vorbește despre statutul pe care mijlocașul l-ar avea sub comanda lui Cristiano Bergodi.

"Așa cum a spus și președintele, da, U Cluj e în discuții cu Stanciu și eu cred că sunt șanse să vină. E un jucător care ar fi important pentru U Cluj. Eu sper să ajungă", a spus Adrian Falub, la VOYO Sport Live.