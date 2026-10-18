După opt meciuri în campionat, Real Madrid se află pe locul 4 cu 18 puncte, fiind la nouă lungimi în spatele liderului FC Barcelona, care are însă un meci în plus față de echipa pregătită de Jose Mourinho.

Galacticii își vor disputa meciul din runda #9 duminică seară, de la ora 22:00, împotriva Sevillei. Partida va avea loc pe ”Estadio Santiago Bernabeu”

Jose Mourinho s-a decis deja ce va face în perioada de transferuri la Real Madrid

Întrebat despre transferuri, Jose Mourinho a spus că nu va cere întăriri, în ideea în care vrea să dezvolte jucătorii pe care îi are în clipa de față la dispoziție la Real Madrid.

”Nu cer transferuri noi, sunt mulțumit. Nu sunt genul de antrenor care să ceară mereu jucători noi. Treaba mea este să-i ajut pe jucători să se dezvolte”, a spus Mourinho, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.