În ediția de astăzi a emisiunii Matinal Voyo Sport Live, Grigore Sichitiu , fostul președinte al lui Rapid, a avut o intervenție telefonică.

Întrebat de jurnalistul Andru Nenciu ”Ați lucrat cu mai mulți jucători străini în România. Cine v-a impresionat total?”, Sichitiu a răspuns instant:

”Cesinha avea exact ceea ce gustă publicul și face farmecul Giuleștiului”

”Cesinha!

(n.r. - Ce avea special?) Când l-am luat eu din Portugalia, Cesinha avea exact ceea ce gustă (n.r. - publicul din Giulești) și face farmecul Giuleștiului. Avea îndemânarea asta fantastică, mirajul mingii, care s-a transmis de la Nichi Dumitriu, de la Puiu Ionescu...

L-am avut pe Hagi, l-am avut pe Marcel Răducanu, am fost cu ei, contemporan cu ei, am și lucrat cu Hagi și cu nea Mircea Lucescu la echipa națională. Nu mai avem fotbaliști de-ăștia”.

Cesinha (acum în vârstă de 46 de ani) a jucat la Rapid între 2007 și 2011, fiind transferat de la Sporting Braga.

Extrema braziliană a jucat 106 meciuri pentru giuleșteni în toate competițiile, în care a înscris 16 goluri.

VIDEO EXCLUSIV Intervenția lui Grigore Sichitiu la Matinal Voyo Sport Live