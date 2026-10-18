EXCLUSIV ”Ce fotbalist străin din România v-a impresionat total?” Fostul președinte de la Rapid a răspuns instant!

”Ce fotbalist străin din România v-a impresionat total?” Fostul președinte de la Rapid a răspuns instant! Superliga
SPORT.RO
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Grigore Sichitiu, fostul președinte din Giulești, intervenție la Matinalul Voyo Sport Live.

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RapidCesinhaGrigore SichitiuMatinal VOYO SPORT LIVEGiulesti
Din articol

În ediția de astăzi a emisiunii Matinal Voyo Sport Live, Grigore Sichitiu, fostul președinte al lui Rapid, a avut o intervenție telefonică.

Întrebat de jurnalistul Andru Nenciu ”Ați lucrat cu mai mulți jucători străini în România. Cine v-a impresionat total?”, Sichitiu a răspuns instant:

”Cesinha avea exact ceea ce gustă publicul și face farmecul Giuleștiului”

”Cesinha!

(n.r. - Ce avea special?) Când l-am luat eu din Portugalia, Cesinha avea exact ceea ce gustă (n.r. - publicul din Giulești) și face farmecul Giuleștiului. Avea îndemânarea asta fantastică, mirajul mingii, care s-a transmis de la Nichi Dumitriu, de la Puiu Ionescu... 

L-am avut pe Hagi, l-am avut pe Marcel Răducanu, am fost cu ei, contemporan cu ei, am și lucrat cu Hagi și cu nea Mircea Lucescu la echipa națională. Nu mai avem fotbaliști de-ăștia”.

Cesinha (acum în vârstă de 46 de ani) a jucat la Rapid între 2007 și 2011, fiind transferat de la Sporting Braga.

Extrema braziliană a jucat 106 meciuri pentru giuleșteni în toate competițiile, în care a înscris 16 goluri.

VIDEO EXCLUSIV Intervenția lui Grigore Sichitiu la Matinal Voyo Sport Live

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