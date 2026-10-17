Cristi Chivu nu a mai venit la interviuri după victoria cu Bologna! Ce s-a întâmplat cu antrenorul român

Echipa pregătită de tehnicianul român s-a impus pe stadionul „Renato Dall'Ara” după ce gazdele, antrenate de Raffaele Palladino, au deschis scorul prin Pobega. Formația din Milano a întors rezultatul grație reușitelor semnate de Thuram, Carlos Augusto și Bonny. În urma acestui succes, Inter rămâne primul loc în clasament, distanțându-se la trei puncte de Lazio.

La finalul celor 90 de minute, Cristi Chivu nu și-a putut face apariția în fața microfoanelor deoarece a rămas fără voce, potrivit corrieredellosport.it. În locul său, la interviuri a fost trimis antrenorul secund, Aleksandar Kolarov.

Explicațiile lui Aleksandar Kolarov după succesul de la Bologna

„Abordarea noastră nu a fost total greșită, dar există și un adversar, cu siguranță mai proaspăt decât noi. Nu folosim asta ca pe o scuză. Bologna a făcut o primă repriză foarte bună, ne-a fost greu să-i blocăm, ei joacă mult pe mingea a doua și am resimțit agresivitatea lor. În schimb, băieții știu ce au de făcut și cred în asta, iar în repriza secundă am dominat pe toate planurile.

Diferențe față de Liga Campionilor? În Champions League se joacă într-un ritm foarte ridicat, chiar dacă noi încercăm și în campionat să fim foarte agresivi. În fotbalul de azi se mizează mult pe verticalizări, se joacă mult în față, atât în campionat, cât și în Champions League. Avem unele probleme în Liga Campionilor, dar mai avem timp să recuperăm punctele pierdute în primele meciuri. Mențineam și înainte linia foarte sus, dar încercăm, în general, să fim mult mai agresivi în față”, a spus Kolarov.