Cristi Chivu nu a mai venit la interviuri după victoria cu Bologna! Ce s-a întâmplat cu antrenorul român

Cristi Chivu nu a mai venit la interviuri după victoria cu Bologna! Ce s-a întâmplat cu antrenorul român Serie A
SPORT.RO
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Inter Milano a învins-o în deplasare pe Bologna, scor 3-1, însă Cristi Chivu a lipsit de la declarațiile de la finalul partidei din Serie A.

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Echipa pregătită de tehnicianul român s-a impus pe stadionul „Renato Dall'Ara” după ce gazdele, antrenate de Raffaele Palladino, au deschis scorul prin Pobega. Formația din Milano a întors rezultatul grație reușitelor semnate de Thuram, Carlos Augusto și Bonny. În urma acestui succes, Inter rămâne primul loc în clasament, distanțându-se la trei puncte de Lazio.

La finalul celor 90 de minute, Cristi Chivu nu și-a putut face apariția în fața microfoanelor deoarece a rămas fără voce, potrivit corrieredellosport.it. În locul său, la interviuri a fost trimis antrenorul secund, Aleksandar Kolarov.

Explicațiile lui Aleksandar Kolarov după succesul de la Bologna

„Abordarea noastră nu a fost total greșită, dar există și un adversar, cu siguranță mai proaspăt decât noi. Nu folosim asta ca pe o scuză. Bologna a făcut o primă repriză foarte bună, ne-a fost greu să-i blocăm, ei joacă mult pe mingea a doua și am resimțit agresivitatea lor. În schimb, băieții știu ce au de făcut și cred în asta, iar în repriza secundă am dominat pe toate planurile.

Diferențe față de Liga Campionilor? În Champions League se joacă într-un ritm foarte ridicat, chiar dacă noi încercăm și în campionat să fim foarte agresivi. În fotbalul de azi se mizează mult pe verticalizări, se joacă mult în față, atât în campionat, cât și în Champions League. Avem unele probleme în Liga Campionilor, dar mai avem timp să recuperăm punctele pierdute în primele meciuri. Mențineam și înainte linia foarte sus, dar încercăm, în general, să fim mult mai agresivi în față”, a spus Kolarov.

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„Nu trebuie să demonstrăm nimic nimănui”

Antrenorul secund al formației milaneze a punctat care sunt aspectele pe care staff-ul tehnic încearcă să le imprime jocului echipei și l-a remarcat pe Carlos Augusto, autorul unui gol și al unei pase decisive în duelul cu Bologna.

„Forța noastră stă în grup și în calitatea jucătorilor noștri. Nu trebuie să demonstrăm nimic nimănui, încercăm să fim mai incisivi, cu și fără minge. Noi, astăzi, dar și contra lui Real Madrid și în primele 50-60 de minute cu Brugge, am căutat să avem mai multă intensitate cu mingea la picior. Pasele trebuie să fie intense, ridicând nivelul jocului nostru, inclusiv prin circulația rapidă a balonului la nivelul fundașilor, pentru a ajunge apoi la mijlocașii noștri, care au calități foarte mari”, a transmis secundul lui Cristi Chivu.

Despre forma arătată de Carlos Augusto în acest debut de sezon, Kolarov a adăugat: „Nu a sărit niciodată vreun antrenament, este un jucător foarte important pentru noi. Sunt cu adevărat bucuros pentru el, nu doar pentru golul de astăzi, deoarece Carlos are o contribuție mare la antrenamente și în meciuri. Nu aveam niciun dubiu și nu aveam nevoie de nicio dovadă în privința valorii lui Carlos”.

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