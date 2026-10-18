Campion în premieră la ATP Masters 1.000 de la Shanghai după o finală disputată

Jucătorul spaniol de tenis Alejandro Davidovich Fokina (26 ATP) a câştigat o finală sută la sută spaniolă împotriva lui Rafael Jodar (13), la turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai, dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari.

Succes pentru Alejandro Davidovich Fokina după o finală disputată la Shanghai

Davidovich s-a impus duminică cu 1-6, 7-6 (7/5), 6-4, adjudecându-şi cel mai important titlu din carieră la vârsta de 27 de ani.

Deşi câştigase deja primele sale două titluri ATP în acest an - la Mallorca (pe iarbă) şi Chengdu (suprafaţă dură) - sportivul originar din Malaga nu mai cucerise până acum niciun titlu de nivel Masters 1.000.