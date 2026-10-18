Campion în premieră la ATP Masters 1.000 de la Shanghai după o finală disputată

Campion în premieră la ATP Masters 1.000 de la Shanghai după o finală disputată Tenis
Alexandru Hațieganu
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Alejandro Davidovich Fokina a câştigat la Shanghai primul său titlu Masters 1.000.

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Alejandro FokinaAlejandro Davidovich FokinaTenis ATPATPATP Shanghai
Din articol

Jucătorul spaniol de tenis Alejandro Davidovich Fokina (26 ATP) a câştigat o finală sută la sută spaniolă împotriva lui Rafael Jodar (13), la turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai, dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari.

Succes pentru Alejandro Davidovich Fokina după o finală disputată la Shanghai 

Davidovich s-a impus duminică cu 1-6, 7-6 (7/5), 6-4, adjudecându-şi cel mai important titlu din carieră la vârsta de 27 de ani.

Deşi câştigase deja primele sale două titluri ATP în acest an - la Mallorca (pe iarbă) şi Chengdu (suprafaţă dură) - sportivul originar din Malaga nu mai cucerise până acum niciun titlu de nivel Masters 1.000.

Alejandro Davidovich Fokina

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Înfrângere dureroasă pentru Jodar

Pentru Jodar, în vârstă de 20 de ani, această înfrângere a însemnat ratarea şansei de a pătrunde pentru prima dată în top 10 mondial şi de a devansa trei rivali în cursa pentru calificarea la Turneul Campionilor de final de sezon, care va avea loc la Torino (15-22 noiembrie).

În cele din urmă, el rămâne pe locul al nouălea în "Race", clasamentul anual care stabileşte cei opt jucători calificaţi la ATP Finals, conform Agerpres. El este devansat de rusul Daniil Medvedev, americanul Frances Tiafoe şi francezul Arthur Fils.

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