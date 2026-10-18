Ireal! Ionuț Panțîru a marcat pentru 5-4, dar ce a urmat în prelungiri e greu de explicat!

Gloria Băneasa, formație din județul Constanța, la care fundașul stânga trecut pe la FCSB a ajuns la finalul lunii septembrie, a avut un avantaj de trei goluri în prima repriză. Gazdele au redus din diferență până la pauză prin Alexandru Burlacu, care a transformat o lovitură de la 11 metri și a stabilit scorul după primele 45 de minute, 1-3.

De la 0-3 și 4-5 la 6-5 în prelungiri

În partea a doua a întâlnirii s-au marcat alte șapte goluri. Ionuț Ene a punctat pentru 2-3, după care oaspeții au refăcut avansul de două goluri, ducând scorul la 2-4.

Recolta Gheorghe Doja a egalat prin reușitele semnate de Alexandru Burlacu (3-4) și Robert Bratu (4-4). Ulterior, Ionuț Panțîru a readus-o pe Gloria Băneasa în avantaj, marcând pentru 5-4.

Finalul partidei i-a aparținut însă lui Alexandru Burlacu. Jucătorul gazdelor a restabilit egalitatea, 5-5, iar în minutele de prelungire a înscris pentru a patra oară în acest meci, aducând victoria echipei sale cu scorul de 6-5.