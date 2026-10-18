Ireal! Ionuț Panțîru a marcat pentru 5-4, dar ce a urmat în prelungiri e greu de explicat!

Ireal! Ionuț Panțîru a marcat pentru 5-4, dar ce a urmat în prelungiri e greu de explicat! Liga 2
Alexandru Hațieganu
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Ionuț Panțîru (30 de ani) a înscris golul de 5-4 pentru Gloria Băneasa pe terenul celor de la Recolta Gheorghe Doja, însă echipa sa a cedat în prelungiri, scor 5-6, în etapa a 9-a din Liga 3, Seria 4.

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Din articol

Gloria Băneasa, formație din județul Constanța, la care fundașul stânga trecut pe la FCSB a ajuns la finalul lunii septembrie, a avut un avantaj de trei goluri în prima repriză. Gazdele au redus din diferență până la pauză prin Alexandru Burlacu, care a transformat o lovitură de la 11 metri și a stabilit scorul după primele 45 de minute, 1-3.

De la 0-3 și 4-5 la 6-5 în prelungiri

În partea a doua a întâlnirii s-au marcat alte șapte goluri. Ionuț Ene a punctat pentru 2-3, după care oaspeții au refăcut avansul de două goluri, ducând scorul la 2-4.

Recolta Gheorghe Doja a egalat prin reușitele semnate de Alexandru Burlacu (3-4) și Robert Bratu (4-4). Ulterior, Ionuț Panțîru a readus-o pe Gloria Băneasa în avantaj, marcând pentru 5-4.

Finalul partidei i-a aparținut însă lui Alexandru Burlacu. Jucătorul gazdelor a restabilit egalitatea, 5-5, iar în minutele de prelungire a înscris pentru a patra oară în acest meci, aducând victoria echipei sale cu scorul de 6-5.

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Alexe: „Am început meciul de la 3-0 pentru adversari”

„Am avut un meci cu o echipă tânără, pe care de la început l-am făcut dificil. Practic, am început meciul de la scorul de 3-0 pentru adversari, însă calitatea și experiența jucătorilor din echipa noastră au făcut diferența și, la final, am reușit să ne impunem cu scorul de 6-5. 

Pentru un spectator neutru, a fost un meci pe care ți-ai dori să îl vezi în fiecare zi, dar pentru noi, ca jucători, a fost un meci dificil. Cel mai important a fost că am reușit să revenim de la scorul de 3-0, iar ulterior, de fiecare dată când am luat gol, am reușit să marcăm foarte rapid. După această partidă am demonstrat că suntem o echipă frumoasă și un grup unit!

Mulțumim persoanelor care au fost prezente la partidă, care au crezut în fiecare moment în noi și care ne-au încurajat de la început până la final!”, a spus Ionel Alexe, la finalul meciului disputat pe 17 octombrie.

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