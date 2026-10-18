FOTO ȘI VIDEO Patrick Petre, gol cu exteriorul și torpila lui Cîrstean. FC Bacău a făcut show și atacă promovarea în Superliga

Patrick Petre, gol cu exteriorul și torpila lui Cîrstean. FC Bacău a făcut show și atacă promovarea în Superliga Liga 2
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Bacău a obținut o victorie clară, scor 3-0, în fața Gloriei Bistrița, în etapa a 10-a din Liga 2. Patrick Petre și Gabi Cîrstean au reușit două execuții spectaculoase, iar echipa băcăuană a rezolvat partida în primele 18 minute.

TAGS:
FC BacauGloria Bistritapatrick petreGabriel CîrsteanRomario Moise
Din articol

Gazdele au deschis scorul în minutul 7. Servit de Cîrstean, Patrick Petre, ex-Dinamo, a preluat mingea în careu, a trecut de fundașul advers și a înscris cu exteriorul, la colțul lung.

FC Bacău a majorat avantajul doar două minute mai târziu. Romario Moise a pătruns pe partea dreaptă și a centrat în fața porții, de unde Paul Mitrică a trimis mingea în plasă.

Gabi Cîrstean a „rupt” plasa versus Gloria Bistrița

Scorul final a fost stabilit în minutul 18, printr-o execuție spectaculoasă a lui Gabi Cîrstean. După un șut al lui Inglada, respins de apărarea oaspeților, mingea a ajuns la tânărul mijlocaș, care a trimis din prima, din afara careului. Șutul puternic, din voleu, l-a lăsat fără replică pe portarul Greab.

După remiza cu Cetatea Suceava și înfrângerea de la Oradea, echipa băcăuană a revenit cu o victorie și a ajuns la 18 puncte. FC Bacău ocupă locul #5, cu un golaveraj de 22-9, și are al treilea atac din Liga 2.

Lider este CSM Slatina, cu 25 de puncte, urmată de Politehnica Timișoara, cu 24, și de Popești-Leordeni, cu 21.

În etapa următoare, FC Bacău va juca în deplasare cu Politehnica Timișoara, sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 13:00.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
ARTICOLE PE SUBIECT
UTA - CFR Cluj 1-0, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Marius Șumudică! El Sawy păstrează punctele la Arad
UTA - CFR Cluj 1-0, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Marius Șumudică! El Sawy păstrează punctele la Arad
Omul meciului la primul joc pentru Dinamo! Urmează ”Eternul derby”
Omul meciului la primul joc pentru Dinamo! Urmează ”Eternul derby”
Nottingham Forest - Arsenal 0-1! „Tunarii” au urcat pe locul #2 în Premier League
Nottingham Forest - Arsenal 0-1! „Tunarii” au urcat pe locul #2 în Premier League
ULTIMELE STIRI
Gol după gol pentru atacantul român de la Sampdoria! A marcat din nou și se bate la titlu
Gol după gol pentru atacantul român de la Sampdoria! A marcat din nou și se bate la titlu
Angers - Marseille 2-5, pe VOYO! Alte trei meciuri din Ligue 1 s-au jucat azi. Urmează Lyon - Nice, de la 21:45
Angers - Marseille 2-5, pe VOYO! Alte trei meciuri din Ligue 1 s-au jucat azi. Urmează Lyon - Nice, de la 21:45
Nottingham Forest - Arsenal 0-1! „Tunarii” au urcat pe locul #2 în Premier League
Nottingham Forest - Arsenal 0-1! „Tunarii” au urcat pe locul #2 în Premier League
Concurență serioasă pentru Ianis Stoica! Un internațional cu 7 selecții îi poate lua fața în cursa pentru Bundesliga
Concurență serioasă pentru Ianis Stoica! Un internațional cu 7 selecții îi poate lua fața în cursa pentru Bundesliga
„La mila atacanților!”. Radu Drăgușin, făcut praf de italieni după ultimul meci din Serie A
„La mila atacanților!”. Radu Drăgușin, făcut praf de italieni după ultimul meci din Serie A
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce au scris turcii despre Ianis Hagi după 0-3 cu Fenerbahce și reacția antrenorului de la Alanyaspor

Ce au scris turcii despre Ianis Hagi după 0-3 cu Fenerbahce și reacția antrenorului de la Alanyaspor

Nota lui Ianis Hagi după ce a jucat în Fenerbahce - Alanyaspor

Nota lui Ianis Hagi după ce a jucat în Fenerbahce - Alanyaspor

FCSB, revenire de senzație! Fotbalistul de 650.000 de euro s-a întors

FCSB, revenire de senzație! Fotbalistul de 650.000 de euro s-a întors

Octavian Popescu, MVP în meciul care l-ar putea demite pe Elias Charalambous

Octavian Popescu, MVP în meciul care l-ar putea demite pe Elias Charalambous

Confirmă negocierile cu Nicolae Stanciu: "Sunt șanse să vină! Aici ar fi un jucător important"

Confirmă negocierile cu Nicolae Stanciu: "Sunt șanse să vină! Aici ar fi un jucător important"

120.000.000 de € pentru Barcelona din partea unui gigant din Premier League!

120.000.000 de € pentru Barcelona din partea unui gigant din Premier League!



Recomandarile redactiei
Concurență serioasă pentru Ianis Stoica! Un internațional cu 7 selecții îi poate lua fața în cursa pentru Bundesliga
Concurență serioasă pentru Ianis Stoica! Un internațional cu 7 selecții îi poate lua fața în cursa pentru Bundesliga
Nottingham Forest - Arsenal 0-1! „Tunarii” au urcat pe locul #2 în Premier League
Nottingham Forest - Arsenal 0-1! „Tunarii” au urcat pe locul #2 în Premier League
Scene greu de crezut cu Elias Charalambous la FCSB, dezvăluite de Marcel Pușcaș: „Nu-l primeau cu ei la masă”
Scene greu de crezut cu Elias Charalambous la FCSB, dezvăluite de Marcel Pușcaș: „Nu-l primeau cu ei la masă”
La înălțime! Nota lui Ionuț Radu după Celta Vigo - Alaves
La înălțime! Nota lui Ionuț Radu după Celta Vigo - Alaves
Fostul conducător din Giulești s-a convins: „Unul dintre cei mai creativi jucători din fotbalul nostru”
Fostul conducător din Giulești s-a convins: „Unul dintre cei mai creativi jucători din fotbalul nostru”
Alte subiecte de interes
Rezultatele din barajul de promovare în Liga 2: Jimmy King, baby! CS Dinamo SHOW, Székelyudvarhelyi FC decimată, Olimpia Satu Mare - Poli Timișoara a fost derby-ul zilei
Rezultatele din barajul de promovare în Liga 2: Jimmy King, baby! CS Dinamo SHOW, Székelyudvarhelyi FC decimată, Olimpia Satu Mare - Poli Timișoara a fost derby-ul zilei
SOLD OUT la baraj! Ce meci se joacă cu casa închisă. S-a montat și o tribună mobilă
SOLD OUT la baraj! Ce meci se joacă cu casa închisă. S-a montat și o tribună mobilă
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Patrick Petre e gata să revină în lumina reflectoarelor: ”Îmi doresc jucători ca el”
Patrick Petre e gata să revină în lumina reflectoarelor: ”Îmi doresc jucători ca el”
Ceahlăul Piatra Neamț a făcut scorul campionatului cu CSM Reșița! Un gol fantastic + doi foști dinamoviști printre marcatori
Ceahlăul Piatra Neamț a făcut scorul campionatului cu CSM Reșița! Un gol fantastic + doi foști dinamoviști printre marcatori
CITESTE SI
Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

stirileprotv Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

stirileprotv Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!