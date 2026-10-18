Gazdele au deschis scorul în minutul 7. Servit de Cîrstean, Patrick Petre, ex-Dinamo, a preluat mingea în careu, a trecut de fundașul advers și a înscris cu exteriorul, la colțul lung.
FC Bacău a majorat avantajul doar două minute mai târziu. Romario Moise a pătruns pe partea dreaptă și a centrat în fața porții, de unde Paul Mitrică a trimis mingea în plasă.
Gabi Cîrstean a „rupt” plasa versus Gloria Bistrița
Scorul final a fost stabilit în minutul 18, printr-o execuție spectaculoasă a lui Gabi Cîrstean. După un șut al lui Inglada, respins de apărarea oaspeților, mingea a ajuns la tânărul mijlocaș, care a trimis din prima, din afara careului. Șutul puternic, din voleu, l-a lăsat fără replică pe portarul Greab.