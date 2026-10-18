Scorul final a fost stabilit în minutul 18, printr-o execuție spectaculoasă a lui Gabi Cîrstean. După un șut al lui Inglada, respins de apărarea oaspeților, mingea a ajuns la tânărul mijlocaș, care a trimis din prima, din afara careului. Șutul puternic, din voleu, l-a lăsat fără replică pe portarul Greab.

FC Bacău a majorat avantajul doar două minute mai târziu. Romario Moise a pătruns pe partea dreaptă și a centrat în fața porții, de unde Paul Mitrică a trimis mingea în plasă.

Gazdele au deschis scorul în minutul 7. Servit de Cîrstean , Patrick Petre , ex-Dinamo, a preluat mingea în careu, a trecut de fundașul advers și a înscris cu exteriorul, la colțul lung.

După remiza cu Cetatea Suceava și înfrângerea de la Oradea, echipa băcăuană a revenit cu o victorie și a ajuns la 18 puncte. FC Bacău ocupă locul #5, cu un golaveraj de 22-9, și are al treilea atac din Liga 2.

Lider este CSM Slatina, cu 25 de puncte, urmată de Politehnica Timișoara, cu 24, și de Popești-Leordeni, cu 21.

În etapa următoare, FC Bacău va juca în deplasare cu Politehnica Timișoara, sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 13:00.