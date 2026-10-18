Ce au scris turcii despre Ianis Hagi după 0-3 cu Fenerbahce și reacția antrenorului de la Alanyaspor

Fenerbahce s-a impus la scor de neprezentare în duelul cu Alanyaspor. După un penalty ratat de Greenwood și un gol anulat al lui Kahhveci în urma intervenției VAR, echipa lui Ismail Kartal a deschis scorul cu cinci minute înainte de pauză prin Romelu Lukaku.

Ianis Hagi s-a remarcat cu o torpilă în Fenerbahce - Alanyaspor. Ederson a intervenit spectaculos

Ianis Hagi a fost introdus în minutul 60, la 1-0 pentru Fenerbahce, și s-a remarcat prin câteva șuturi din afara careului, inclusiv unul care i-a pus probleme serioase portarului Ederson.

Alanyaspor nu a reușit să marcheze, iar Fenerbahce s-a desprins după golurile lui Kerem Akturkoglu (71') și Vedat Muriqi (87').

Cel mai important moment al lui Ianis Hagi s-a produs la cinci minute după intrarea pe teren. Mijlocașul a primit o minge în flancul drept, a intrat spre interior și a șutat în forță de la mare distanță. Mingea a prins cadrul porții, însă Ederson a respins în corner. Turcii de la beIN Sports au scris drept "torpila" românului și modul "spectaculos" în care a intervenit goalkeeper-ul brazilian.