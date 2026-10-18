FOTO ȘI VIDEO Ce au scris turcii despre Ianis Hagi după 0-3 cu Fenerbahce și reacția antrenorului de la Alanyaspor

Ce au scris turcii despre Ianis Hagi după 0-3 cu Fenerbahce și reacția antrenorului de la Alanyaspor Stranieri
SPORT.RO
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Ianis Hagi (27 de ani) a jucat ceva mai mult de jumătate de oră în meciul Fenerbahce - Alanyaspor 3-0, disputat sâmbătă seară, în runda a opta din campionatul Turciei.

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Fenerbahce s-a impus la scor de neprezentare în duelul cu Alanyaspor. După un penalty ratat de Greenwood și un gol anulat al lui Kahhveci în urma intervenției VAR, echipa lui Ismail Kartal a deschis scorul cu cinci minute înainte de pauză prin Romelu Lukaku.

Ianis Hagi s-a remarcat cu o torpilă în Fenerbahce - Alanyaspor. Ederson a intervenit spectaculos

Ianis Hagi a fost introdus în minutul 60, la 1-0 pentru Fenerbahce, și s-a remarcat prin câteva șuturi din afara careului, inclusiv unul care i-a pus probleme serioase portarului Ederson.

Alanyaspor nu a reușit să marcheze, iar Fenerbahce s-a desprins după golurile lui Kerem Akturkoglu (71') și Vedat Muriqi (87').

Cel mai important moment al lui Ianis Hagi s-a produs la cinci minute după intrarea pe teren. Mijlocașul a primit o minge în flancul drept, a intrat spre interior și a șutat în forță de la mare distanță. Mingea a prins cadrul porții, însă Ederson a respins în corner. Turcii de la beIN Sports au scris drept "torpila" românului și modul "spectaculos" în care a intervenit goalkeeper-ul brazilian.

După meci, Joao Pereira, antrenorul de la Alanyaspor, a adus și el în discuție șansa lui Ianis Hagi de a înscrie, precum și alte ocazii ratate de echipa sa.

"Am avut ocazii în repriza a doua. Ibrahim Kaya a șutat, Ederson a apărat. Fatih a trimis o centrare periculoasă. Dacă am fi egalat atunci, meciul ar fi putut avea o altă desfășurare. A șutat și Hagi, dar Ederson a apărat din nou.

Apoi am primit gol dintr-un atac pornit tot de la Ederson. Așa sunt echipele mari: chiar dacă le oferi cea mai mică oportunitate, pot înscrie", a spus Joao Pereira, potrivit T24.

După 8 etape din Super Lig, Ianis Hagi a rămas cu un singur meci ca titular. În total, mijlocașul a strâns 160 de minute pe parcursul a 6 partide și a reușit un assist.

Alanyaspor ocupă locul 8 în campionatul Turciei, cu 12 puncte strânse în primele 8 runde.

VIDEO Rezumatul meciului Fenerbahce - Alanyaspor 3-0

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