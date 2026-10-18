Mihai Popescu, fundaș în vârstă de 33 de ani, legitimat la FCSB, se simte din ce în ce mai bine și se va întoarce curând pe teren. Apărătorul a început de ceva timp să se antreneze cu restul echipei, după pauza competițională pentru meciurile echipei naționale, iar în curând va juca sub comanda lui Laurențiu Reghecampf în partidele din Superliga României.

Reamintind, Mihai Popescu, apărător cu rol important în centrul defensivei FCSB, s-a accidentat chiar înainte de startul noului sezon de Superliga României (2026-2027), iar verdictul medicilor nu era deloc unul pozitiv. Fundașul central s-a confruntat cu probleme la ligamente și făcea infiltrații.

FCSB: Mihai Popescu poate fi folosit de Laurențiu Reghecampf

Mult a fost, puțin a mai rămas, iar revenirea lui Mihai Popescu se va produce cât mai curând posibil, urmând să revină pe teren în partidele oficiale din prima ligă a României și să debuteze și în mandatul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB.

Este posibil ca fundașul central să fie în lotul fostei campioane chiar în duelul cu FC Voluntari, de luni, 19 octombrie, din deplasare. Confruntarea face parte din etapa a 12-a din Superliga României, iar în cazul unui succes FCSB poate termina runda în rândul celor mai bune șase formații din campionat.

Fundașul central a revenit după ce a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate și a stat departe de gazon o perioadă lungă. Mai exact, Mihai Popescu a revenit pe finalul sezonului trecut, dar a avut din nou probleme după meciul amical al naționalei României cu Țara Galilor și a fost suspect de recidivă a accidentări de la nivelul ligamentelor încrucișate, astfel că nu a jucat încă în noul sezon în tricoul lui FCSB.

FCSB: Mihai Popescu, revenire după o accidentare dificilă

Ultimul meci jucat de Mihai Popescu în tricoul FCSB datează din mai 2026, din returul barajului pentru Conference League, de la finalul campionatului precedent. Au trecut, așadar, cinci luni de când nu a mai îmbrăcat tricoul bucureștenilor.

În acest moment, conform Transfermarkt, cota de piață a lui Mihai Popescu este de 650.000 de euro.