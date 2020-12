Koeman are motive de ingrijorare! Dembele s-a accidentat din nou si va lipsi cu Juventus! Cand ar putea reveni francezul

Ousmane Dembele (23 ani) s-a accidentat in ultimul meci din La Liga, pe care Barcelona l-a pierdut cu Cadiz, 2-1.

Barcelona are inca o problema dupa ce Ousmane Dembele s-a accidentat in ultima etapa din campionat si a suferit o intindere la coapsa dreapta. Impotriva lui Cadiz, francezul a jucat cel de-al 12-lea meci din acest sezon.

In principiu, accidentarea lui Dembele nu este foarte grava si ar putea reveni in aproximativ 10 zile, dar conform Mundo Deportivo, medicii echipei nu-l vor forta pentru a nu avea o surpriza. Acestia nu ar dori ca Dembele sa recidiveze cu o accidentare mai grava, avand in vedere ca francezul a fost accidentat 512 zile in ultimii 3 ani, de cand a semnat cu Barcelona.

Absenta lui Dembele ii lasa pe catalani descoperiti, asta deoarece si Ansu Fati este inca accidentat dupa o accidentare la menisc. Mai mult, internationalul francez inca nu si-a prelungit contractul, iar urmatorul presedinte care va fi ales va trebui sa ia o decizie importanta cu privire la viitorul lui la echipa, avand in vedere ca in 2022 contractul lui Dembele va expira.