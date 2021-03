"Vrea tricoul meu?!" Dembele a SOCAT pe toti cu asta! Dezvaluiri neasteptate facute de un star din Premier League

Ousmane Dembele (23 ani) continua sa surprinda pe toata lumea!

Starul Barcelonei, de multe ori in centrul atentiei pentru modul haotic in care joaca, dar si din cauza repetatelor accidentari care l-au tinut departe de teren luni bune de la transferul pe Camp Nou, a revenit cu un nou detaliu inedit.

Atacantul francez are o mare pasiune pentru un club de fotbal din Premier League, iar la asta nu se astepta nimeni. Dembele este mare fan al lui Leeds si nu pierde niciun meci al echipei lui Bielsa, anunta cotidianul SPORT.

Mai mult, fotbalistul Barcelonei si-a dorit cu insistenta tricourile lui Patrick Bamford si Kalvin Phillips si le-a cerut prin intermediul portarului francez Illan Meslier, dupa cum a dezvaluit atacantul lui Leeds intr-un interviu.

"Dupa meciul cu Fulham, Meslier mi-a zis: 'Am nevoie de tricoul tau, te rog'. I-am zis: 'Da, nu e problema, pentru cine?' El mi-a raspuns: 'Pentru Dembele'. Am intrebat daca e vorba despre cel de la Barcelona. Am zis: 'Ce? Vrea tricoul meu?' Iar el mi-a spus: 'Da, al tau si pe al lui Kalvin, e mare fan Leeds, urmareste toate meciurile. I-am zis ca ii dau tricoul meu, dar astept unul la schimb. Zilele trecute m-a sunat Meslier pe FaceTime si mi-a aratat tricoul Barcelonei, alaturi de mesajul: 'Fratelui meu, Bamford. Demble'", a explicat atacantul.