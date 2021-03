Barcelona, MECI EROIC in fata Sevillei: gol in minutul 90+4, penalty aparat Ter Stegen, gol GALACTIC Dembele! VAR a REFUZAT un penalty pentru Sevilla in prelungiri

Meci incredibil pentru Barca in Cupa Spaniei: catalanii au intors rezultatul din turul semifinalei cu Sevilla, 0-2, si merg sa se bata pentru trofeu cu invingatoarea dintre Levante si Bilbao.

Catalanii au anulat avansul de doua goluri al Sevillei din tur si au impins jocul in prelungiri dupa un scenariu dramatic pe Camp Nou!

Dembele a deschis scorul in minutul 12, cu un sut fantastic, iar Barca a fortat cu toate liniile.



Aventura de recuperare a sanselor pentru finala se putea incheia in minutul 73, insa Ter Stegen a salvat un penalty in fata lui Ocampos! In prelungiri, Fernando a fost eliminat pentru doua galbene, iar Barca a punctat imediat. Pique a dat gol in minutul 90+4 si a impins decizia in extra time!



Barcelona a luat-o tare pe adversara sa si in startul reprizelor suplimentare. Danezul Braithwaite a facut 3-2 la general in minutul 92, din pasa lui Jordi Alba!

Sevilla a cerut din nou penalty dupa numai cateva zeci de secunde. Lenglet a pus mana pe minge in careu, dar arbitrul si asistentul virtual au considerat ca nu se impune 11 metri!

Barca - Sevilla s-a terminat 3-0 si catalanii merg sa se bata pentru trofeu pe stadionul lui Betis fie cu Levante, fie cu Bilbao, In tur, la Bilbao, a fost 1-1.