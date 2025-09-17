Alanyaspor, echipa unde s-a transferat recent Ianis Hagi, a scos un egal, scor 2-2, într-un meci restant din prima etapă a campionatului Turciei. "Prințul" nu a avut drept de joc, însă românul Umit Akdag a fost titular și a evoluat toate minutele.



Echipa lui Ianis Hagi și Umit Akdag, meci de foc cu Fenerbahce



Meciul ar fi trebuit să se dispute pe 9 august, dar a fost reprogramat pentru 17 septembrie, după ce Fener a cerut amânarea pentru a pregăti „dubla” cu Feyenoord din preliminariile Champions League.



Oaspeții au condus la pauză prin golul lui Kaya, dar gazdele au întors scorul în repriza secundă, prin Semedo și En Nesyri. Alanyaspor a smuls însă un punct dramatic, Ozdemir egalând în minutul 90+3.



Umit Akdag, fundașul central al oaspeților, a fost integralist și a primit nota 6,9 pe SofaScore, chiar dacă a fost avertizat în minutul 86.



Nota stoperului român a fost a doua cea mai mare din defensivă, după Lima (7.2) și peste căpitanul Aliti (6.3).



În schimb, Ianis Hagi nu a putut evolua deoarece, potrivit regulamentului din Turcia, jucătorii legitimați după data inițială de disputare a unei partide restante nu au drept de joc.



După această remiză, Alanyaspor a ajuns la 8 puncte în primele 5 etape și ocupă locul 7 în SuperLig.

