Jose Mourinho a antrenat-o pe Benfica în perioada septembrie 2000 - decembrie 2000, timp în care a strâns 10 apariții pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 1,80 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Acum, portughezul a revenit pe banca echipei din Lisabona, după ce conducerea l-a demis pe Bruno Lage în urma eșecului cu Qarabag din prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League, scor 2-3.



Prezentat la Benfica, Jose Mourinho nu a uitat-o pe Fenerbahce. ”The Special One” i-a taxat pe turci



În luna august, Mourinho a plecat de la Fenerbahce, după un an și o lună în care a fost ”principal” în Turcia. ”The Special One” a sugerat că a fost o mare greșeală să accepte postul de antrenor la Fenerbahce.



”Am făcut o greșeală mergând la Fenerbahce, dar am dat totul până în ultima zi”, a spus Jose Mourinho la conferința de prezentare.



Mourinho a mai evidențiat și că la Benfica s-a simțit cel mai motivat în cariera sa. El le-a mai antrenat pe AS Roma, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Inter Milano, FC Porto și Leiria.



”Niciun alt club pe care l-am antrenat vreodată nu a reușit să mă facă să mă simt atât de motivat precum Benfica”, a spus Jose Mourinho.



Ultima echipă pe care Mourinho a antrenat-o în Portugalia a fost FC Porto, în perioada 2002 - 2004, cu care a câștigat UEFA Champions League după un sezon formidabil în care și-a câștigat și titulatura de ”The Special One”.

