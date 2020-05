Arjen Robben este foarte aproape sa revina in fotbal! Cu cine ar putea semna olandezul dupa ce un an nu a mai jucat deloc

Arjen Robben poate reveni in fotbal.

Fotbalistul olandez Arjen Robben (36 de ani) si-a amanat revenirea in fotbal dupa ce i-a expirat contractul cu Bayern Munchen in urma cu aproape un an.

Robben a primit o oferta tentanta din partea lui Botafogo si se pare ca ar fi fi negociat deja cu fotbalistul olandez.

"Robben este idolul meu, este un jucator grozav. Totusi exista un risc cand nu joci atat de mult. L-am contactat si mi-a raspuns. A fost incantat de oferta noastra", a declarat oficilul clubului din Brazilia.

Chiar si asa, Robben a declarat in urma cu 10 zile ca este posibil sa nu mai revina deloc pe gazon. Olandezul a jucat 10 ani la Bayern Munchen, perioada in care a reusit sa castige un trofeu UEFA Champions League. A marcat 144 de goluri si a oferit 101 pase de gol pentru bavarezi.