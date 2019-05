Arjen Robben, destinatie surpriza! Pleaca de la Bayern Munchen, dar ramane in UEFA Champions League! Unde poate ajunge olandezul!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Arjen Robben va pleca de la Bayern Munchen la finalul acestui sezon. Olandezul nu isi va prelungi intelegerea cu echipa care in urma cu 10 ani il cumpara de la Real Madrid in schimbul a 25 de milioane de euro.

Ajuns la 35 de ani, Robben este gata sa isi schimbe echipa dupa un deceniu petrecut in Germania. Chiar daca nu mai este la prima tinerete, olandezul nu duce lipsa de oferte. Conform Bild, mijlocasul a inceput deja negocierile cu Benfica Lisabona, echipa care se pregateste sa castige titlul in Portugalia.

Benfica nu este singura echipa interesata de fotbalistul olandez. Groningen, clubul la care si-a inceput cariera, PSV Eindhoven si Ajax Amsterdam si-au aratat interesul pentru transferul lui Robben.

Arjen Robben a ajuns la Bayern Munchen in 2009, de la Real Madrid. Pentru nemti, el a strans 306 partide, 143 de goluri si 101 pase decisive. Robben a mai evoluat pentru Groningen, PSV Eindhoven si Chelsea.

