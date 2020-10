Are 37 de ani si cele mai multe trofee din istorie, dar face anuntul: "Vreau sa castig Cupa Mondiala in 2022 cu Brazilia"

Dani Alves isi doreste sa fie prezent alaturi de nationala Braziliei la Campionatul Mondial din 2022.

Fotbalistul care in intreaga cariera a adunat nu mai putin de 40 de trofee, evolueaza in acest moment in tara sa natala la echipa Sao Paulo. Fostul fundas de la Barcelona este de parere ca si la varsta de 39 de ani va putea face fata la un turneu final, spunand ca va lucra intens pentru a le demonstra contestatarilor contrariul.

"Vreau sa fiu campion in 2022 in Qatar, pentru a incheia o era cu Brazilia. Stiti ce ma motiveaza pe mine cel mai mult? Cand cineva nu ma crede in mine si dupa declara 'nu mai poate juca, nu mai are valoare si e batran'. Am sa lucrez ca un 'nebun' ca sa merite asta!", a declarat Dani Alves.

Fundasul brazilian a castigat aproape tot ce se putea cu exceptia trofeului Campionatului Mondial. Alves are doua Copa America cu selectionata braziliana si doua Cupe ale Confederatiei.

3x ????UCL

2x ????UEL

4x ????UEFA Supercup

3x ????Club World Cup

1x ????????Serie A

1x ????????Cup

6x ????????LaLiga

5x ????????Supercup

5x ????????Cup

2x ????????Ligue 1

2x ????????Supercup

1x ????????Cup

1x ????????League Cup

2x ????Confederations Cup

---

2x ????#CopaAmerica Dani Alves has just won his 40th trophy! ???? Not a bad career, huh? pic.twitter.com/Uv6ppUqT9j — SofaScore (@SofaScoreINT) July 7, 2019