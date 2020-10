A primit 10.000 de mesaje in 5 minute dupa o gafa a lui Neymar! Ce a facut brazilianul si cine i-a fost "victima" :)

Fotbalistul l-a sunat in direct pe unul dintre colegii sai de la nationala Braziliei, Richarlison. Pentru a le demonstra fanilor ca este vorba de un apel real, Neymar le-a aratat numarul de telefon al coechipierului sau.

Oamenii care au urmarit live-ul superstarului de la PSG l-au asaltat in urmatoarele minute pe Richarlison, care s-a plans pe contul lui de Twitter ca a primit 10.000 de mesaje in doar 5 minute.

"Multumesc, Neymar. Esti un geniu" a fost mesajul atacantului de la Everton, caruia Neymar i-a transmis ca trebuie sa-si schimbe numarul de telefon.

"Te iubeste lumea", i-a spus starul din Ligue 1 pentru a-si spala un pic din pacate. :)

