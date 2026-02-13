VIDEO Arabii, recunoscători românului care i-a disciplinat: „Vă spun o poveste neștiută cu el“

În zona Golfului Persic, la dezvoltarea fotbalului au contribuit din plin și românii care au lăsat o „moștenire“ importantă în urma lor.

Anghel Iordănescu
În fotbalul arab, brazilienii sunt cei care dau „ora exactă“, având în vedere numărul uriaș de jucători și antrenori care au activat în Orientul Mijlociu, de-a lungul deceniilor.

Dar, dacă s-ar face un clasament al celor mai respectate țări din regiune, în mod cert, România s-ar clasa pe un loc fruntaș. Iar asta datorită celor care ne-au reprezentat cu cinste în zona arabă, indiferent că vorbim despre jucători sau antrenori. 

Fără îndoială, regretatul Ilie Balaci e un veritabil deschizător de drumuri pentru românii care au ajuns peste ani în Asia. Ștacheta ridicată de el a fost menținută sus de antrenori, precum Cosmin Olăroiu, Răzvan Lucescu, Cosmin Contra și Anghel Iordănescu. Ultimul și-a câștigat definitiv locul în istoria fotbalului saudit, după cum Sport.ro a arătat aici.

Și, periodic, în diferite emisiuni sportive, vine vorba despre „Generalul“ Iordănescu. Cum s-a întâmplat și acum, când Mansour Al-Ahmad, un fost oficial al clubului Al-Hilal Riad, a povestit cum românul a impus o disciplină nemaivăzută la echipă. Din toate punctele din vedere!

„Iordănescu a luat foc pe margine: Afară cu el!“

Pentru a demonstra cât de sever era Iordănescu, Mansour Al-Ahmad a povestit o întâmplare inedită cu fostul selecționer al României din timpul unui meci.

Iordănescu a discutat cu un jucător pe margine. Nu-mi place să dau numele jucătorului dar, probabil, când va vedea acest interviu, își va aminti de ce urmează să vă povestesc (n.r. – râde). În fine, Iordănescu îi spune jucătorului pe care urma să-l întroducă: <<Când intri pe teren, ai o singură sarcină: marcaj om la om la jucătorul lor cel mai periculos>>. I-a spus asta, fiindcă jucătorul respectiv ne făcea mari probleme în timpul partidei. Apoi, mi-a dat mie numele jucătorului, eu l-am trecut pe foaia cu schimbarea, iar jucătorul a intrat pe teren. Dar cel care a intrat, cum a pășit pe teren, parcă a și uitat ce îi spusese antrenorul! A uitat! Era un jucător tânăr, luat de val. Așa că, în loc să facă marcaj la omul lor cel mai periculos, a trecut în atac! Iar fotbalistul care ne crea mari probleme a rămas nemarcat. Pe margine, Iordănescu a luat foc! S-a întors imediat către mine și mi-a zis: <<Jucătorul pe care tocmai l-am introdus, iese acum, în momentul ăsta! Băgăm alt jucător!>>. Eram uluit. Adică, jucătorul care îl enervase pe antrenor nu fusese pe teren nici măcar cinci minute. N-a contat pentru Iordănescu. A spus atât: <<Out!>>. Eram șocat dar, firește, a trebuit să ascultăm de antrenor și am făcut ce a vrut. Așa era el. Foarte sever, foarte disciplinat. De asta a avut și rezultate“, a spus Mansour Al-Ahmad.

De amintit că, în perioada în care a lucrat în zona arabă, Iordănescu (75 de ani) a cucerit șapte trofee dintre care patru cu Al-Hilal Riad, incluzând aici și Liga Campionilor Asiei (1999-2000).

