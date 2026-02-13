În fotbalul arab, brazilienii sunt cei care dau „ora exactă“, având în vedere numărul uriaș de jucători și antrenori care au activat în Orientul Mijlociu, de-a lungul deceniilor.

Dar, dacă s-ar face un clasament al celor mai respectate țări din regiune, în mod cert, România s-ar clasa pe un loc fruntaș. Iar asta datorită celor care ne-au reprezentat cu cinste în zona arabă, indiferent că vorbim despre jucători sau antrenori.

Fără îndoială, regretatul Ilie Balaci e un veritabil deschizător de drumuri pentru românii care au ajuns peste ani în Asia. Ștacheta ridicată de el a fost menținută sus de antrenori, precum Cosmin Olăroiu, Răzvan Lucescu, Cosmin Contra și Anghel Iordănescu. Ultimul și-a câștigat definitiv locul în istoria fotbalului saudit, după cum Sport.ro a arătat aici.

Și, periodic, în diferite emisiuni sportive, vine vorba despre „Generalul“ Iordănescu. Cum s-a întâmplat și acum, când Mansour Al-Ahmad, un fost oficial al clubului Al-Hilal Riad, a povestit cum românul a impus o disciplină nemaivăzută la echipă. Din toate punctele din vedere!