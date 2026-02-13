În fotbalul arab, brazilienii sunt cei care dau „ora exactă“, având în vedere numărul uriaș de jucători și antrenori care au activat în Orientul Mijlociu, de-a lungul deceniilor.
Dar, dacă s-ar face un clasament al celor mai respectate țări din regiune, în mod cert, România s-ar clasa pe un loc fruntaș. Iar asta datorită celor care ne-au reprezentat cu cinste în zona arabă, indiferent că vorbim despre jucători sau antrenori.
Fără îndoială, regretatul Ilie Balaci e un veritabil deschizător de drumuri pentru românii care au ajuns peste ani în Asia. Ștacheta ridicată de el a fost menținută sus de antrenori, precum Cosmin Olăroiu, Răzvan Lucescu, Cosmin Contra și Anghel Iordănescu. Ultimul și-a câștigat definitiv locul în istoria fotbalului saudit, după cum Sport.ro a arătat aici.
Și, periodic, în diferite emisiuni sportive, vine vorba despre „Generalul“ Iordănescu. Cum s-a întâmplat și acum, când Mansour Al-Ahmad, un fost oficial al clubului Al-Hilal Riad, a povestit cum românul a impus o disciplină nemaivăzută la echipă. Din toate punctele din vedere!
„Iordănescu a luat foc pe margine: Afară cu el!“
Pentru a demonstra cât de sever era Iordănescu, Mansour Al-Ahmad a povestit o întâmplare inedită cu fostul selecționer al României din timpul unui meci.
„Iordănescu a discutat cu un jucător pe margine. Nu-mi place să dau numele jucătorului dar, probabil, când va vedea acest interviu, își va aminti de ce urmează să vă povestesc (n.r. – râde). În fine, Iordănescu îi spune jucătorului pe care urma să-l întroducă: <<Când intri pe teren, ai o singură sarcină: marcaj om la om la jucătorul lor cel mai periculos>>. I-a spus asta, fiindcă jucătorul respectiv ne făcea mari probleme în timpul partidei. Apoi, mi-a dat mie numele jucătorului, eu l-am trecut pe foaia cu schimbarea, iar jucătorul a intrat pe teren. Dar cel care a intrat, cum a pășit pe teren, parcă a și uitat ce îi spusese antrenorul! A uitat! Era un jucător tânăr, luat de val. Așa că, în loc să facă marcaj la omul lor cel mai periculos, a trecut în atac! Iar fotbalistul care ne crea mari probleme a rămas nemarcat. Pe margine, Iordănescu a luat foc! S-a întors imediat către mine și mi-a zis: <<Jucătorul pe care tocmai l-am introdus, iese acum, în momentul ăsta! Băgăm alt jucător!>>. Eram uluit. Adică, jucătorul care îl enervase pe antrenor nu fusese pe teren nici măcar cinci minute. N-a contat pentru Iordănescu. A spus atât: <<Out!>>. Eram șocat dar, firește, a trebuit să ascultăm de antrenor și am făcut ce a vrut. Așa era el. Foarte sever, foarte disciplinat. De asta a avut și rezultate“, a spus Mansour Al-Ahmad.
De amintit că, în perioada în care a lucrat în zona arabă, Iordănescu (75 de ani) a cucerit șapte trofee dintre care patru cu Al-Hilal Riad, incluzând aici și Liga Campionilor Asiei (1999-2000).