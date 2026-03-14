Rapid primește vizita celor de la Dinamo în Giulești, în prima etapă din play-off-ul Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
VIDEO Atmosferă incendiară pe străzile din București! Fanii lui Dinamo merg spre Giulești
Derby-ul începe la 21:00.
Foto: Corespondenți Pro TV
Stadionul din Ștefan cel Mare a fost punctul de întâlnire al fanilor dinamoviști, care se pregătesc de derby-ul rundei de la ora 21:00.
Dacă în trecut suporterii erau escortați de jandarmi pe jos, de această dată forțele de ordine au ales să-i aducă pe aceștia la stadionul din Giulești cu metroul, de la ”Ștefan cel Mare” până la o stație din proximitatea arenei rivalei.
Cel mai probabil, Jandarmeria București a ales să facă această mișcare pentru a nu îngreuna traficul.
Istvan Kovacs arbitrează Rapid - Dinamo
El a mai arbitrat-o pe Rapid de trei ori în sezonul regulat al actualei stagiuni: 1-1 vs. CFR Cluj (etapa #2), 2-2 vs. FCSB (etapa #6) și 1-2 vs. FCSB (etapa #21).
Pe Dinamo, Istvan Kovacs a arbitrat-o într-un singur meci, cel cu Universitatea Craiova din runda #26, încheiat la egalitate, scor 1-1.
