Ar putea fi surpriza secolului! Cosmin Olaroiu ar putea ajunge selectioner! La ce nationala este dorit antrenorul roman

Cosmin Olaroiu este dorit de o echipa nationala.

China a suferit o infrangere, 2-1 in fata Siriei in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022, iar selectionerul Marcelo Lippi a demisionat de la carma nationalei Chinei pentru a doua oara in acest an.

"Stiu ca am un salariu foarte mare, stiu ca eu trebuie sa-mi asum toate aceste rezultate, dar incepand de acum, nu voi mai fi selectionerul Chinei. Vreau sa le multumesc tuturor pentru ce s-a intamplat", a declarat Lippi la finalul meciului cu Siria.

Dupa declaratiile date de Lippi la finalul partidei, presa din China a intocmit o lista a posibililor inlocuitori pentru acesta, iar printre favoriti se numara si Cosmin Olaroiu, antrenor ce o pregateste in acest moment pe Jiangsu Suning inca din martie 2018, iar in acest moment este unul dintre cele mai apreciate nume in campionatul din China.

Jiangsu Suning se afla in acest moment pe locul 5 in clasamentul Chinei cu 44 de puncte dupa 27 de meciuri.