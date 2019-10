BREAKING NEWS | Oferta de ULTIMA ORA pentru Cosmin Olaroiu: antrenorul roman si-ar fi dat deja acordul sa preia echipa

Cosmin Olaroiu ar putea schimba in curand echipa.

Cosmin Olaroiu este dorit in Emiratele Arabe Unite. Potrivit goal.com, varianta in limba araba, Al Jazira este clubul care l-a ofertat pe Olaroiu, iar antrenorul roman ar fi ajuns la un acord pentru preluarea clubului.

Olaroiu se afla in acest moment pe locul 5 in China, cu Jiangsu Suning, fapt ce ii nemultumeste pe sefii chinezi. Al Jazira se afla, de asemenea, pe locul 5 in clasamentul din Emiratele Arabe Unite.

Olaroiu a mai antrenat in Emiratele Arabe Unite. Le-a antrenat pe Al Ain si Al Ahli Shabab alaturi de care a castigat Cupa Emiratelor, Supercupa Emiratelor si Cupa Presedintelui.