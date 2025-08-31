În faza principală din Europa League, FCSB va disputa pe teren propriu partidele cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys Berna și Bologna. În deplasare, vor întâlni Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, FC Basel și Go Ahead Eagles.

Fenerbahce încearcă să aducă un jucător care a făcut istorie în tricoul lui Manchester City.



Fenerbahce negociază pentru transferul lui Ederson



Este vorba despre Ederson, care nu se mai află în planurile lui Pep Guardiola după James Trafford i-a luat locul în poartă brazilianului. Ba mai mult, „cetățenii” vor să îl aducă pe Donarumma pe acest final de mercato în Premier League.

Astfel că, Ederson va pleca de la Manchester City și ar putea ajunge chiar la rivala lui FCSB din Europa League. Fenerbahce a făcut o ofertă de 12 milioane de euro, conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, dar „cetățenii” au refuzat-o. Oficialii formației din Turcia negociază în continuare și speră să rezolve mutarea.

FCSB va juca împotriva lui Fenerbahce în ultima rundă a fazei ligii din Europa League, pe 29 ianuarie, de la ora 22:00

Portarul brazilian a venit în 2017 la formația antrenată de Pep Guardiola în schimbul a 40 de milioane de euro și a adunat 372 de meciuri în tricoul „cetățenilor”.

Potrivit site-urilor de specialitate, Ederson este evaluat la 20 de milioane de euro.

