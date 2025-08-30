Starul lui Fenerbahce pleacă de la echipă, chiar înainte de duelul cu FCSB din Europa League!

După ce clubul i-a anunțat plecarea antrenorului portughez, un star adus de Mourinho la club poate pleca în Serie A. Diego Carlos (32 de ani), fundașul central brazilian de la Fenerbahce, poate ajunge în Serie A în finalul acestei perioade de mercato.



Diego Carlos, foarte aproape de un transfer la Como



Se poartă negocieri intense cu cei de la Como pentru transferul sud-americanului. Cele două părți sunt foarte aproape de a oficializa mutarea, scrie jurnalistul Fabrizio Romano, pe rețelele de socializare.



Diego Carlos se va transfera la Como sub formă de împrumut. Cel mai probabil, afacerea va include și o clauză de transfer definitiv, având în vedere că brazilianul mai are contract cu Fener până în 2028.

