Starul lui Fenerbahce pleacă de la echipă, chiar înainte de duelul cu FCSB din Europa League!

După ce clubul i-a anunțat plecarea antrenorului portughez, un star adus de Mourinho la club poate pleca în Serie A. Diego Carlos (32 de ani), fundașul central brazilian de la Fenerbahce, poate ajunge în Serie A în finalul acestei perioade de mercato.
Diego Carlos, foarte aproape de un transfer la Como
Se poartă negocieri intense cu cei de la Como pentru transferul sud-americanului. Cele două părți sunt foarte aproape de a oficializa mutarea, scrie jurnalistul Fabrizio Romano, pe rețelele de socializare.
Diego Carlos se va transfera la Como sub formă de împrumut. Cel mai probabil, afacerea va include și o clauză de transfer definitiv, având în vedere că brazilianul mai are contract cu Fener până în 2028.
Pentru a-l transfera pe Diego Carlos la cererea lui Mourinho, Fener a plătit nu mai puțin de 11,4 milioane de euro pentru a-l aduce de la Aston Villa. Singurul trofeu din palmaresul brazilianului este Europa League, cucerit cu Sevilla.
Fenerbahce va veni pe Arena Națională pentru a juca împotriva celor de la FCSB în faza principală din UEFA Europa League, data meciului urmând să fie stabilită ulterior. Dintre adversarele pe care le va întâlnii campioana României, turcii au cel mai valoros lot potrivit site-urilor de specialitate. Este evaluat la aproape 300 de milioane de euro.
- Adversarele FCSB-ului din Europa League: Feyenoord (H), GNK Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Steaua Roșie Belgrad (A), Young Boys Berna (H), FC Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A)