Fotbalistul pentru care FCSB a oferit 1.000.000 de euro, verdict la 4 luni de la transfer

Fotbalistul pentru care FCSB a oferit 1.000.000 de euro, verdict la 4 luni de la transfer Fotbal extern
SPORT.RO
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FCSB a fost aproape să transfere un fotbalist sârb în fereastra de mercato din vară, însă planurile formației roș-albastre au fost date peste cap.

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stefan pirgicFCSBViktoria PlzenCehiazeleznicar pancevo
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Stefan Pirgic (23 de ani) a fost una dintre țintele lui FCSB în ultima fereastră de transferuri. Gigi Becali anunța că oferta clubului pentru Zeleznicar Pancevo se ridică la aproximativ 1.000.000 de euro, însă mutarea a picat, după ce pe fir a intrat și Viktoria Plzen.

Stefan Pirgic, mijlocașul ofertat în vară de FCSB: "Mi-a fost destul de greu la începutul de la Plzen"

Formația din Cehia a oferit o sumă mult mai mare, 2,8 milioane de euro, bonusuri și 10% dintr-un viitor transfer, iar Pirgic a devenit cel mai scump jucător vândut vreodată de Zeleznicar Pancevo. Sârbul a semnat un contract pe 4 ani și a avut un start anevoios, în care a prins rar primul 11.

În ultima etapă din Cehia, Pirgic a înscris primul gol pentru Viktoria Plzen, în victoria cu 3-0 contra lui Mlada Boleslav. Sârbul ofertat de FCSB în această vară a recunoscut după meci că s-a adaptat destul de greu în noul campionat.

"La început mi-a fost destul de greu. În campionatul ceh se aleargă mult mai mult, se joacă multe mingi lungi și sunt numeroase dueluri pentru mingile respinse. Este mult mai solicitant din punct de vedere fizic și mai rapid decât campionatul sârb", a spus Pirgic, într-un interviu pentru Idnes.

Pirgic, care joacă și în Europa League alături de Viktoria Plzen, se declară foarte mulțumit și de noul oraș în care locuiește.

"Belgrad este cel mai mare oraș din Serbia, sunt mult mai mulți oameni și multă agitație. Dar pentru mine și pentru cariera mea este mai bine să fiu aici acum, deoarece mă pot concentra pe deplin asupra fotbalului. În același timp, am aici tot ce îmi trebuie", a mai spus Pirgic.

Până acum, Pirgic a jucat în 12 meciuri la Viktoria Plzen și a reușit un gol. Pentru formația din Cehia urmează duelul cu Ferencvaros, din Europa League, joi seară.

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