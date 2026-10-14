Fotbalistul pentru care FCSB a oferit 1.000.000 de euro, verdict la 4 luni de la transfer

Stefan Pirgic (23 de ani) a fost una dintre țintele lui FCSB în ultima fereastră de transferuri. Gigi Becali anunța că oferta clubului pentru Zeleznicar Pancevo se ridică la aproximativ 1.000.000 de euro, însă mutarea a picat, după ce pe fir a intrat și Viktoria Plzen.

Stefan Pirgic, mijlocașul ofertat în vară de FCSB: "Mi-a fost destul de greu la începutul de la Plzen"

Formația din Cehia a oferit o sumă mult mai mare, 2,8 milioane de euro, bonusuri și 10% dintr-un viitor transfer, iar Pirgic a devenit cel mai scump jucător vândut vreodată de Zeleznicar Pancevo. Sârbul a semnat un contract pe 4 ani și a avut un start anevoios, în care a prins rar primul 11.

În ultima etapă din Cehia, Pirgic a înscris primul gol pentru Viktoria Plzen, în victoria cu 3-0 contra lui Mlada Boleslav. Sârbul ofertat de FCSB în această vară a recunoscut după meci că s-a adaptat destul de greu în noul campionat.

"La început mi-a fost destul de greu. În campionatul ceh se aleargă mult mai mult, se joacă multe mingi lungi și sunt numeroase dueluri pentru mingile respinse. Este mult mai solicitant din punct de vedere fizic și mai rapid decât campionatul sârb", a spus Pirgic, într-un interviu pentru Idnes.