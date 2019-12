Aproape de TRANSFERUL CARIEREI! Meci decisiv pentru un STAR al lui Inter

Lautaro Martinez ar putea prinde transferul carierei la finele sezonului.

Martinez are o forma fantastica in acest sezon din Serie A. Atacantul argentinian are deja 8 goluri in campionat, dar si in Liga Campionilor a avut o evolutie impresionanta.

Al doilea sau sezon la Milano insa poate fi si ultimul la Inter, actualul lider din Italia. Conform Tuttosport, dupa meciul dintre Inter si Barcelona de marti, agentii lui Lautaro s-ar intalni cu reprezentantii catalanilor pentru a negocia un posibil transfer.

Martinez are o clauza de reziliere de 111 milioane de euro si contract cu Inter pana in 2023. Reprezentantii gruparii italiene vor ca in vara sa ii prelungeasca intelegerea lui Martinez si sa ii elimine clauza de reziliere.

Conform transfermarket, Martinez este cotat la 40 de milioane de euro. Barcelona ii cauta inlocuitor lui Luis Suarez, iar Lautaro pare a fi o solutie perfecta pentru viitorul echipei iberice.