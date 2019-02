Anuntul CNI despre noile stadioane Steaua, Rapid si Arcul de Triumf. Cand vor fi gata arenele pentru EURO 2020

Compania Nationala de Investitii anunta ca arenele pregatite pentru EURO vor fi gata la timp.

Stadioanele Steaua, Rapid si Arcul de Triumf vor fi construite in proportie de 70% pana la finalul anului, urmand ca lucrarile sa fie finalizate pana in luna mai a anului 2020, adica la timp pentru antrenamentele echipelor care vor juca meciuri la EURO in Romania.

Cele trei stadioane ramase in programul CNI vor servi drept baze de antrenament pentru echipele programate sa joace in grupe si fazele finale EURO in Romania in 2020. Toate partidele oficiale vor avea loc pe National Arena.



"Steaua, Rapid si Arcul de Triumf - cele trei stadioane sunt contractate, in prezent am depus documentatia penru autorizatia de construire si de demolare si vom incepe executia. Preconizam pana la sfarsitul anului un stadiu mediu de 70 la suta iar sumele sunt alocate si in mai 2020 sa poata avea loc meciurile de antrenament”, a declarat presedintele Companiei Nationale de Investitii (CNI), Manuela Patrascoiu, potrivit Mediafax.