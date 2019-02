DEZASTRU pentru Romania! UEFA a ales alte terenuri pentru EURO 2020! Cum ajunge Europeanul in curtea lui Becali

UEFA s-a saturat de promisiunile neindeplinite ale romanilor.

Romania s-a angajat inca din 2014 sa construiasca patru stadioane noi pentru turneul aniversar EURO 2020 ce va avea loc in mai multe tari europene.

Stadioanele Steaua, Dinamo, Rapid si Arcul de Triumf urmau sa fie reconstruite de la zero, iar acestea ar fi servit drept terenuri de antrenament pentru echipele care ar urma sa joace partidele oficiale pe National Arena.

Din diferite motive, Romania nu a finalizat pana acum niciun stadion, iar stadionul Steaua este singur demolat pana acum in totalitate.



ProSport anunta acum ca UEFA s-a saturat de incalcarile repetate ale termenlelor oferite de romani si au facut deja oferte de inchiriere pentru alte baze de antrenament.

Astfel, nationalele care vor veni in Romania pentru EURO se vor pregati in baza FCSB din Berceni, la baza din Mogosoaia a FRF si pe stadionul Concordia din Chiajna, scrie sursa citata.

Gigi Becali confirma ca a fost contactat de UEFA

Gigi Becali confirma ca a primit o oferta din partea UEFA si a acceptat-o, aceasta fiind avantajoasa pentru patronul FCSB.



"Stiu, da. Stiu ca ne-au facut o oferta si eu am dat OK-ul. Acum... Nu stiu. Inseamna ca au facut contractul, astea sunt lucruri minore care nu ma intereseaza pe mine. Eu am dat OK-ul, au venit acum vreo doua luni, au vazut si au zis <<Ne convine, e foarte bine, e ce vrem noi si o sa facem o oferta>>. Eu am zis <<da>> si gata. Nu mai stiu pe cati bani, dar stiu ca era convenabil pentru noi.

(n.r. - intrebat despre reorientarea UEFA catre Mogosoaia si Chiajna) Da, sunt mai multe, stiu. Eu stiu despre a noastra, ca eu am dat OK-ul. Celelalte... Nu pot sa stiu eu fiecare ce a facut. Stiu ca voiau sa inchirieze, ca a noastra le-a convenit foarte mult. Cati bani am cerut... Stiu ca atat ne-au dat. Le-a convenit foarte mult baza noastra. In orice caz, e vorba despre cateva sute de mii (n.r. - de euro)!", a spus Becali in ProSport.

Nu sunt singurele promisiuni neindeplinite ale romanilor. Linia de metrou Bucuresti - Otopeni nu se va mai face, si nici linia de tren nu va mai ajunge la aeroport.