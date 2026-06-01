Kevin Keegan suferă de cancer la stomac în stadiul 4, cel mai avansat stadiu al bolii. Deşi diagnosticul fusese pus încă de la începutul lunii ianuarie, gravitatea bolii nu a fost dezvăluită decât luni, cu ocazia uneia dintre primele apariţii publice ale englezului de la anunţarea diagnosticului.

„Am avut un accident de maşină şi, în urma acestuia, a trebuit să fiu operat. La tomografia computerizată preoperatorie, s-a descoperit că aveam cancer. Mi s-a spus că ştiu un medic excelent pentru tratarea acestui tip de cancer, un cancer în stadiul 4. El mi-a spus: «Kevin, acest nou tratament are o rată de succes excepţională». Am întrebat: «Care este rata dumneavoastră de succes?» El a răspuns 33%. Credeam că va fi de 80 sau 90%”, a explicat el pe scena Tyne Theatre and Opera House din Newcastle.

Keegan este un fost căpitan şi fost selecţioner al Angliei. Ca jucător, cel care a evoluat în special la Liverpool (1971-1977) şi Newcastle (1982-1984) a câştigat de două ori Balonul de Aur (1978, 1979), când juca la Hamburg.

Potrivit news.ro, unul dintre cei mai talentaţi atacanţi ai generaţiei sale, ca antrenor, Keegan a ratat la mustaţă titlul cu Newcastle (locul 2) în sezonul 1995-1996.