Internaționalul român a fost integralist în primul meci al sezonului pentru ardeleni, 0-0 cu Dinamo Kiev din primul tur preliminar UEFA Europa League.

Apoi, a fost rezervă în Supercupa României cu Universitatea Craiova (1-1, 3-5 d.l.d.) și absent pentru returul cu ucrainenii și debutul în sezonul regulat cu Farul (2-1), din cauza unei accidentări.

Coubiș, lăudat de Basarab Panduru: ”De atunci am zis că e foarte bun pentru România!”

Basarab Panduru, fost internațional român, l-a lăudat pe Andrei Coubiș, despre care a spus că nu a mai văzut un jucător cu o asemenea explozie pe care o are el în primul eșalon.

În a doua jumătate a sezonului precedent, când a fost împrumutat la ”U” Cluj, a bifat la gruparea din Ardeal 19 meciuri, două goluri și o pasă decisivă, în aproximativ 1700 de minute.

”Nu îmi duc aminte de asemenea explozie la un jucător… Dar la el s-a văzut de la primul meci la U Cluj, de atunci am zis e că foarte bun pentru România. Clar trebuie să meargă unde poate prinde minute!

Coubiș de când l-ai văzut prima data ai zis că o să fie jucător de națională, are fizic bun și tehnică. Pe mine m-a impresionat. Dar să nu uite că fizicul lui prin Anglia îl cam au toți, aici la noi nu”, a spus Panduru, potrivit Prima Sport.