Vinicius Junior își întâlnește iar „coșmarul”! Andrei Rațiu și cifrele care ii dau fiori brazilianului

Real Madrid are meci greu mâine, de la 17:15 (ora României), pe terenul lui Rayo Vallecano, iar Vinicius Junior are motive serioase de îngrijorare.

Starul brazilian se va reîntâlni cu internaționalul român Andrei Rațiu, considerat de presa spaniolă "marele său coșmar".

Partida se anunță complicată pentru Vini, care are cifre modeste împotriva lui Rayo: un singur gol marcat în opt confruntări directe.

Rațiu, mai rapid ca Vini!

Duelul de pe flancul drept al apărării lui Rayo se anunță a fi cheia meciului. Andrei Rațiu abordează confruntarea cu un moral excelent, după ce a fost unul dintre oamenii de bază în revenirea echipei sale de joi, din Conference League, contra celor de la Lech Poznan.

Mai mult, Rațiu deține un avantaj important în fața lui Vinicius: viteza. Spaniolii au analizat cifrele și au evidențiat că fundașul român a atins o viteză de top de 34,7 km/h, în timp ce extrema Realului are un vârf de "doar" 34,4 km/h.

Pe lângă bătălia directă cu "tricolorul", Vinicius va trebui să facă față și atmosferei ostile de pe stadionul Vallecas. În ultimele sezoane, brazilianul a ieșit mai mult în evidență prin conflictele cu fanii adverși decât prin fotbalul prestat.

Real Madrid nu se simte deloc confortabil în această deplasare. Ultima victorie a "galacticilor" pe Vallecas, cu Vinicius pe teren, datează din sezonul 2021/2022, un 1-0 chinuit, decis de un gol al lui Karim Benzema pe final de meci.

