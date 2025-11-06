VIDEO Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o „remontada” de senzație! Nota primită de român

Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o &bdquo;remontada&rdquo; de senzație! Nota primită de rom&acirc;n Stranieri
Andrei Rațiu a avut impact imediat la Madrid! 

UPDATE: „Remontada” cu Rațiu în frunte! Nota primită de român

După ce erau conduși cu 0-2 la pauză, spaniolii de la Rayo au făcut schimbări inspirate și au reușit să întoarcă scorul.

Prima reușită a venit în minutul 58 prin Palazon, acțiune la care a participat și Andrei Rațiu (detalii mai jos). Egalarea era restabilită în minutul 88 prin de Frutos, iar Garcia punea cireașa pe tort în minutul 90+4, practic, la ultima fază a meciului.

Intrat în minutul 57, Andrei Rațiu a fost notat cu 7,4 de către experții de la Flashscore, iar Sofascore i-a atribuit, de asemenea, calificativul 7,4.

-----știre inițială

Fundașul naționalei României a intrat pe teren în minutul 57 al duelului dintre Rayo Vallecano și Lech Poznan, iar la numai câteva secunde după schimbare, a contribuit la faza care a readus speranța gazdelor.

Andrei Rațiu, decisiv pentru Rayo la doar un minut după ce a intrat pe teren

Rayo era condusă cu 2-0 la pauză, după golurile marcate de Palma și Kozubal, iar atmosfera devenise tensionată. Pentru a schimba ritmul, antrenorul gazdelor a operat patru modificări simultane, printre care și introducerea lui Rațiu, în locul lui Balliu.

Decizia s-a dovedit imediat inspirată. La prima acțiune ofensivă, Rațiu a recuperat mingea în banda dreaptă, a jucat rapid în spate, iar faza a continuat cursiv. Garcia i-a pasat lui Pedro Diaz, acesta lui Palazon, iar cel din urmă a finalizat la bara a doua pentru 1-2.

La momentul redactării acestui material, scorul este 1-2, cu aproximativ 15 minute rămase din timpul regulamentar. Rayo presează serios și încearcă să egaleze pentru a rămâne ferm în lupta pentru calificarea în primăvara europeană.

