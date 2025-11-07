În primele 45 de minute, Lech a condus cu 2-0, grație reușitelor lui Luis Palma (minutul 11) și Antoni Kozubal (minutul 39). În actul secund, Inigo Perez, antrenorul lui Rayo, a dat milităria jos din pod.



Tehnicianul a efectuat patru mutări în minutul 55, iar Rayo a întors soarta meciului. Isaac Palazon (minutul 58), Jorge De Frutos (minutul 83) și Alvaro Garcia (minutul 90+4) au fost marcatorii.



L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat în timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final



După cele patru schimbări din minutul 55 s-a lăsat cu scandal între Inigo Perez și Ivan Balliu, concurentul pe post al internaționalului român de la Rayo, Andrei Rațiu. Cei doi s-au certat chiar pe banca de rezerve.



După victoria cu Lech Poznan, Inigo Perez nu s-a mai prezentat la conferința de presă. Marca a scris că Rayo a susținut că ar fi vorba de o problemă de sănătate a antrenorului, dar, de fapt, tensiunile din minutul 55 ar fi adevăratul motiv pentru care tehnicianul a ”rupt ușa” imediat după meci.



”Remontada celor de la Rayo în Conference League nu s-a încheiat așa cum se așteptau. După o victorie nebună, Inigo a părăsit stadionul fără să susțină conferința de presă de după meci. Clubul a susținut că motivul a fost o problemă de sănătate, însă am aflat că adevărata cauză a fost cearta cu Balliu de pe banca de rezerve, după cvadrupla schimbare din minutul 55.



Originea conflictului poate fi urmărită până la conferința de presă dinaintea meciului, când jucătorul i-a amintit lui Inigo, în fața presei, că este pregătit să joace și joia, și duminica: 'Sunt pregătit, îi spun antrenorului chiar aici, să joc joia și duminica'”, au punctat jurnaliștii spanioli de la sursa anterior menționată.

