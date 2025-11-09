Duelul este unul foarte interesant pentru spanioli și asta datorită duelului dintre internaționalul român și brazilianul Vinicius.

Cum l-au numit spaniolii pe Rațiu înaintea unui nou duel cu Vinicius

La ultimele meciuri, Rațiu a reușit de cele mai multe ori să îl ”anihileze” pe Vinicius, motiv pentru care spaniolii abia așteaptă să vadă un nou episod din acest duel.

Fundașul lateral al echipei naționale a României a fost numit de către jurnaliștii spanioli ”cel mai mare coșmar al lui Vinicius”, având în vedere istoricul duelurilor dintre Rațiu și Vinicius.

”Vinicius, împotriva fulgerului (n.r. în Spaniolă – Rayo) din La Liga și împotriva celui mai mare coșmar al său”, a titrat Marca, un joc de cuvinte care conține numele echipei la care evoluează Rațiu, dar face și o aluzie la viteza remarcabilă a internaționalului român.

Spaniolii au avut cuvinte de laudă la adresa fotbalistului român și au subliniat că Rațiu este cel mai rapid fotbalist din primele cinci campionate ale Europei. În acest context, jurnaliștii iberici au adus aminte și de episodul prin care Rațiu a devent viral în Spania. După prima întâlnire dintre Rațiu și Vinicius, internaționalul român a fost surprins de camerele de filmat în timp ce spunea: ”Vini nu mă prinde!”.

”Dacă există vreun jucător care îl întrece pe brazilian, chiar și la limită, la capitolul viteză, acela este românul, care, potrivit unui studiu realizat de Gradient Sports, este cel mai rapid jucător din cele cinci mari ligi, cu 34,7 kilometri pe oră, mai rapid decât Raoul Bellanova, de la Atalanta (34,6 km/h), și Pedro Neto, de la Chelsea (34,6 km/h). În această listă apar și Vinícius (34,4 km/h) sau Erling Haaland (34,5 km/h).

Nu este prima confruntare între cei doi. De fapt, Rațiu a atras atenția fanilor încă de la debutul său în La Liga, chiar împotriva celor de la Real Madrid, pe stadionul Bernabeu, meci în care Los Blancos nu au reușit să obțină mai mult decât un egal, 0–0.

În acea zi de 5 noiembrie 2023, Ratiu a primit toate laudele, iar pe lângă asta, a devenit virală o frază a românului surprinsă de camerele de filmat la finalul partidei, când a sărbătorit egalul: ’Vini nu mă prinde’”, a scris cotidianul spaniol în așteptarea meciului.

