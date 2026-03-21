După atacurile aeriene din luna februarie asupra țării lor și decesul Ayatollahului Ali Khamenei, oficialii de la Teheran au amenințat inițial cu retragerea. Ministrul sportului, Ahmad Donyamali, a spus pe 11 martie că echipa națională nu poate participa sub nicio formă la competiție. Totuși, Mehdi Taj, președintele federației de fotbal din Iran, a transmis miercuri un mesaj video clarificator pentru agenția Fars, disipând parțial incertitudinea.

„Vom boicota America, dar nu vom boicota Cupa Mondială. Echipa națională desfășoară un cantonament în Turcia și vom juca și două meciuri amicale acolo”, a spus Mehdi Taj.

Mutarea meciurilor pe tărâm mexican

Toate cele trei partide ale iranienilor din faza grupelor sunt programate pe stadioane din Statele Unite ale Americii, la Inglewood și Seattle, împotriva Noii Zeelande, Belgiei și Egiptului. Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat recent că prezența iranienilor pe teritoriul american nu ar fi potrivită pentru propria lor viață și siguranță.

În acest context, reprezentanții Iranului și-au exprimat dorința ca meciul lor de deschidere să fie mutat în Mexic, una dintre țările co-organizatoare. Președintele mexican Claudia Sheinbaum Pardo a zis că țara sa este deschisă la această variantă.

„Mexicul menține relații diplomatice cu fiecare țară din lume, prin urmare vom aștepta să vedem ce decide FIFA”, a spus Claudia Sheinbaum Pardo.

Până în acest moment, nicio retragere oficială nu a fost trimisă către FIFA. Forul mondial se opune oricăror modificări de calendar, transmițând că se așteaptă ca toate echipele să concureze respectând programul meciurilor anunțat încă din 6 decembrie 2025.

Presa internațională descrie situația drept un joc de uzură, în care fiecare tabără așteaptă ca cealaltă să își asume responsabilitatea unei eventuale retrageri.