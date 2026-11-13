Ultima perioadă a adus schimbări serioase în organigrama FCSB. Gigi Becali a demis mai mulți membrii din cadrul staff-ului, inclusiv Mihai Stoica hotărând să părăsească proiectul.

Dat afară de Gigi Becali, Alin Stoica ar putea ajunge în Grecia

Alin Stoica a fost anunțat de Gigi Becali că nu va continua în staff-ul tehnic, trecând printr-o perioadă de incertitudine în ultimele zile. Deși inițial s-a zvonit că va pleca de la FCSB, ulterior s-a luat în calcul varianta ca el să preia Academia. În cele din urmă însă, în cadrul ultimei sale intervenții, patronul a decis ca tehnicianul să părăsească definitiv echipa.

Toate acestea s-au produs în contextul în care Peluza Nord a anunțat că va boicota meciurile echipei până când Alin Stoica va fi demis. Gigi Becali s-a conformat, declarând ulterior că doar Lucian Filip va rămâne în club.

„Am decis ca Filip să rămână la club! În schimb, Alin Stoica va pleca. Vreau să fie pace, să începem să construim”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

Alin Stoica este un apropiat al lui Mihai Stoica, astfel că fostul președinte al clubului roș-albastru a încercat să îl ajute. În acest sens, „MM” a pus mâna pe telefon și l-a apelat pe Elias Charalambous.

Potrivit TRUmedia, Mihai Stoica i-a cerut cipriotului să îl coopteze pe Alin Stoica în staff-ul său de la Levadiakos. Totuși, situația nu este una ușoară, în condițiile în care Elias Charalambous atârnă de un fir de ață în Grecia.

Levadiakos a adunat doar 6 puncte în primele 10 runde din campionatul grec, astfel că poziția lui Charalambous este una dificilă. Dacă rezultatele se vor îmbunătăți, atunci cipriotul l-ar putea aduce pe Alin Stoica în staff-ul său.