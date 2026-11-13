Barcelona este, fără doar și poate, una dintre cele mai în formă echipe din sezonul în curs. Catalanii au trecut cu brio peste înfrângerile cu PSG și Real Madrid, iar o bună parte dintre merite i se cuvin lui Hansi Flick.

Hansi Flick a revenit în Germania! Anunțul antrenorului de la Barcelona

În ultima etapă din La Liga, Atletico Madrid a cedat pe teren propriu în fața Barcelonei, scor 1-2. Ulterior, majoritatea jucătorilor au mers la echipele naționale.

Hansi Flick, fostul selecționer al Germaniei, a profitat din plin de perioada liberă. Tehnicianul a decis să revină în țara natală, acolo unde a vizitat o cafenea deținută de familia sa.

Pentru a imortaliza momentul, antrenorul momentului din Spania a postat mai multe fotografii pe contul oficial de Instagram. Acesta a ținut să precizeze că „și-a încărcat bateriile” și că e pregătit pentru perioada următoare.

„Câteva zile în Germania.

Cafea bună, companie plăcută și timp de calitate într-un loc administrat de o familie. Sunt mândru de ceea ce au construit. @simonandbearns

Cu bateriile încărcate și pregătit pentru ce urmează”, s-a arătat în postarea lui Hansi Flick.