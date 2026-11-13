Fotbalistul Vlad Dragomir a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu Polonia de sâmbătă, că el şi colegii săi din echipa naţională a României trebuie să se ridice după parcursul slab de până acum şi să obţină rezultate pozitive în ultimele două întâlniri din cadrul Ligii Naţiunilor.

”Am avut o lună la dispoziţie să reflectăm la ceea ce s-a întâmplat şi cred că suntem toţi pregătiţi”

"Având în vedere rezultatele de până acum, trebuie să ne ridicăm. E mult mai greu să te ridici după un rezultat negativ, dar asta depinde de forţa grupului. De aceea trebuie să fim foarte uniţi, apropiaţi unul de celălalt, pentru că suntem la echipa naţională şi trebuie să fim uniţi. Suntem motivaţi să facem un joc bun, ştim că doar împreună putem face asta. Am avut o lună la dispoziţie să reflectăm la ceea ce s-a întâmplat şi cred că suntem toţi pregătiţi, ştim ce ne aşteaptă. Este normal să ne apese faptul că nu avem niciun punct. E nevoie de rezultate, doar ele pot aduce fericire. Când vezi zero puncte e clar că trebuie să faci ceva. E nevoie de mai multă determinare, mai multă dorinţă, pentru a şterge cu buretele ceea ce s-a întâmplat", a spus Dragomir.

El a explicat că toţi jucătorii polonezi sunt periculoşi, iar în aceste condiţii concentrarea va fi pe întreaga echipă adversă.

"Polonia are jucători buni, toţi au calităţi. Fiecare dintre ei te poate pune în dificultate. Aşa că ne concentrăm pe echipă la modul general, nu pe un jucător anume. Trebuie să ne facem treaba pe toate posturile", a menţionat mijlocaşul formaţiei cipriote Pafos.

”Nu avem prea mult timp”

"Nu e nimic greu în mandatul noului selecţioner. Ce este greu este faptul că nu avem prea mult timp la dispoziţie, lucru care e valabil la orice echipă naţională. De aceea trebuie să fim cât mai deschişi şi mai receptivi pentru a înţelege repede ceea ce ne cere selecţionerul. Fanii au demonstrat mereu că sunt alături de noi, mai ales în momentele grele. Deci pentru noi este un motiv mare să dăm totul pe teren şi să îi mulţumim. Ei trebuie să vadă că avem determinare. E important să facem totul pentru a-i face fericiţi", a mai afirmat Vlad Dragomir, citat de Agerpres.

România va juca sâmbătă 14 noiembrie (21:45) cu Polonia, pe Arena Naţională, şi marţi 17 noiembrie (21:45) cu Bosnia-Herţegovina, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în ultimele meciuri din grupa de Liga Naţiunilor.