"Hai, inapoi la baseball!" Aroganta epica a lui Zlatan! Mesajul de adio pentru Galaxy! Se intoarce in Europa

Zlatan Ibrahimovic a jucat in tricoul lui LA Galaxy in perioada 2018-2019.

Ibrahimovic s-a despartit la finalul acestui sezon de LA Galaxy, dupa ce i-a expirat intelegerea. Atacantul a strans in MLS 31 de prezente, in care a reusit sa inscrie de 31 de ori si sa ofere 8 pase decisive.

Suedezul si-a luat ramas bun de la suporterii lui LA Galaxy intr-un stil caracteristic:

"Am venit, am vazut, am cucerit. Multumesc LA Galaxy pentru ca m-ati facut sa ma simt viu din noi. Pentru suporteri, ati vrut Zlatan, v-am dat Zlatan. Va multumesc. Povestea continua....Acum mergeti inapoi si uitati-va la baseball", a fost mesajul transmis de Zlatan.

Zlatan e gata sa revina in Europa. Are oferte din toate marile campionate, insa nu este exclusa nici varianta Malmo, echipa din Suedia la care si-a inceput cariera.