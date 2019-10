IBRA SE INTOARCE! Zlatan Ibrahimovic si-a anuntat revenirea in unul dintre cele mai puternice campionate. Unde va juca suedezul 

Zlatan Ibrahimovic paraseste Major League Soccer.

Cel mai bun fotbalist din istoria Suediei a surprins retelele de socializare cu ultimul anunt facut. "Hola Espana, ghici ce? Ma intorc!" a fost mesajul lui Ibrahimovic printr-un filmulet de 5 secunde, postat pe contul oficial de Instagram.

Ibrahimovic (38 ani) a jucat ultimul sau meci pentru LA Galaxy impotriva celor de la Los Angeles FC, meci pierdut cu 5-3. La finalul meciului, controversatul atacant a facut un gest urat catre un fan.

Zlatan has a last goodbye for a heckling LAFC fan, the Marshawn Lynch memorial crotch grab pic.twitter.com/2Z1Y2aSbsw — CJ Fogler (@cjzero) October 25, 2019

Plecarea suedezului din MLS a lasat loc de multe interpretari, speculandu-se ca ar putea ajunge la Napoli, Manchester United sau sa ia in calcul si retragerea. Insa, filmuletul postat pare sa fi pus capat speculatiilor si sa sugereze ca Spania este urmatoarea destinatie.

Ibrahimovic a jucat in Spania in perioada 2009-2011 cand a evoluat pentru Barcelona. A cucerit 5 trofee in tricoul catalanilor: campionatul, Supercupa Spaniei de doua ori, Campionatul Mondial al Cluburilor si Supercupa Europei.