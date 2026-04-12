Tânărul mijlocaș ofensiv Valeri Bojinov junior (18 ani), fiul fostului mare atacant cu același nume și al cântăreței Alisia (vezi galeria foto), o celebritate în Bulgaria, își așteaptă debutul în prima ligă din țara vecină.

El este legitimat la Lokomotiv Plovdiv, locul 5 în campionat, după ”careul de ași” Levski Sofia - Ludogoreț Razgrad - ȚSKA 1948 Sofia - ȚSKA Sofia.

Bojinov junior a rămas până acum pe banca de rezerve la echipa din Plovdiv și ar putea debuta fie mâine, în ultima etapă din sezonul regular, cu codașa Beroe Stara Zagora (ora 19:00), fie ulterior în semifinala din Cupa Bulgariei cu Arda Kardzhali.

Bojinov junior, coechipier cu doi fotbaliști români la Lokomotiv Plovdiv

Anul trecut, fiul lui Valeri Bojinov (ex-Lecce, Fiorentina, Juventus Torino, Manchester City, Parma, Sporting Lisabona etc.) juca în liga a treia, la Sevlievo, unde impresiona în ciuda vârstei fragede, iar în acest sezon a făcut pasul la prima echipă a lui Lokomotiv Plovdiv.

La Lokomotiv Plovdiv sunt legitimați și doi fotbaliști români, Cătălin Itu și Andrei Chindriș.

