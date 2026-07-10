Cristiano Ronaldo, ”sabotat” de propriii colegi la Cupa Mondială: ”Se vedea clar!”

Cristiano Ronaldo, ”sabotat” de propriii colegi la Cupa Mondială: ”Se vedea clar!” CM 2026
SPORT.RO
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Portugalia lui Cristiano Ronaldo a reușit să se califice doar până în optimile de finală la Cupa Mondială.

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În ”optimi”, lusitanii au întâlnit Spania, campioana europeană, iar spaniolii s-au impus cu 1-0, grație golului marcat de Mikel Merino în minutul 90+1.

Cristiano Ronaldo, ”sabotat” de portughezi la Mondial?!

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Portughezii nu au mai reușit să egaleze în timpul suplimentar, iar naționala lui Cristiano Ronaldo a fost eliminată.

Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a fost unul dintre cei mai criticați jucători portughezi, chiar dacă a reușit să marcheze de trei ori la acest turneu final. Multe voci din fotbalul mondial au susținut că prezența lui Cristiano Ronaldo a făcut mai mult rău Portugaliei, având în vedere că fotbalistul ajuns la 41 de ani nu mai aleargă ca pe vremuri.

Totuși, sunt și mulți care i-au luat apărarea legendarului fotbalist. Fostul jucător francez Youri Djorkaeff a declarat că, în opinia sa, Cristiano Ronaldo a fost ”sabotat” de propria sa echipă.

Dacă îl aduci pe Cristiano Ronaldo, atunci echipa trebuie să joace pentru Cristiano Ronaldo, iar asta nu s-a întâmplat deloc. Se vedea clar că a fost sabotat chiar de propria echipă. Nu l-au susținut și nu l-au pus în cele mai bune condiții pentru a performa.

Îl cunoaștem cu toții pe Cristiano. A jucat mereu în același stil. La ce se așteptau, să se schimbe peste noapte? Ori nu îl convoacă, ori nu îl introduc în teren. Dar dacă o fac, atunci trebuie să construiască echipa în jurul lui.

Ce nu mi-a plăcut la această echipă a Portugaliei, chiar dacă are foarte mult talent, este că toți păreau să îi paseze responsabilitatea lui Cristiano. La un moment dat, Vitinha, Bruno Fernandes și ceilalți trebuiau să își asume mai mult. Nu poți să te aștepți mereu ca Cristiano să facă totul. Nu este singurul care trebuie să facă diferența”, a spus Djorkaeff pentru RMC Sport.

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