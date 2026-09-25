La cum evoluează cariera lui Assad Al-Hamlawi, Craiova va avea o misiune foarte dificilă de a-l păstra în lot pe termen lung, dincolo de acest sezon.

Vârful de 1,88 de metri, transferat de Universitatea pentru un milion de euro, continuă să aibă cifre excelente în Bănie. Iar ele i-au adus acum convocarea la naționala Palestinei. Assad Al-Hamlawi s-a născut și a crescut în Suedia, într-o familie de palestinieni, și a acceptat cu mare bucurie includerea sa în lotul arabilor de către selecționerul Ihab Abu Jazar (46 de ani).

„Sunt foarte entuziasmat să-mi reprezint țara și sper să o fac mândră“, a spus Al-Hamlawi, în momentul în care a ajuns în China, sâmbătă trecută. Aici, palestinienii vor disputa trei partide de verificare, în această perioadă destinată echipelor naționale.

Assad Al-Hamlawi, gol cu capul în remiza cu Noua Zeelandă

Primul test pentru reprezentativă arabă a avut loc, ieri, în meciul cu Noua Zeelandă, națională care a fost prezentă la Mondialul din 2026. În partida terminată la egalitate, scor 2-2, Assad Al-Hamlawi a fost titular. Și a avut o prestație remarcabilă!

În minutul 27, la scorul de 1-0 pentru adversari, atacantul legitimat la Universitatea Craiova a restabilit egalitatea după un corner, cu o lovitură de cap, după cum se poate vedea aici. Detenta lui Al-Hamlawi, dar și întreaga sa prestație în meciul cu Noua Zeelandă, l-au transformat deja într-un star în Palestina. De altfel, după partida de ieri, pe rețelele de socializare, arabii l-au „încoronat“ pe Al-Hamlawi, fotografia fiind însoțită de o descriere sugestivă.