Reghecampf preia FCSB într-un moment dificil - locul 11 în campionat, la 11 puncte în spatele liderului Dinamo. Totuși, datorită pauzei pentru meciurile echipelor naționale, noul antrenor are mai bine de două săptămâni la dispoziție pentru a lucra alături de echipă înaintea primului joc oficial.

Ciprian Marica și-a amintit de antrenamentele cu Reghecampf: "Doamne, Dumnezeule! Ceva rău, rău de tot!"

Joi, la VOYO Sport Live, Ciprian Marica a văzut imagini de la antrenamentul lui FCSB, iar fostul atacant și-a amintit de cât de dificilă era pregătirea sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, în 2016, când a îmbrăcat tricoul formației roș-albastre pentru câteva luni.

"Reghe are câteva săptămâni, să îi încarce, să lucreze. Văd imaginile astea și îmi dau seama ce e acolo. Mai ales că știu de când am fost acolo, vai de capul meu! Reghe era antrenor atunci. Nici în Germania, în perioada mea bună, nu aveam așa antrenamente. La un moment dat, i-am zis: 'Nu crezi că e prea mult?'. A zis: 'Nu, că așa facem noi'. Doamne, Dumnezeule! Ceva rău, rău de tot!

Cu greutăți, genuflexiuni, sari peste alea... puneam 40 de kilograme pe spate și făceam genuflexiuni", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.

Marica: "Am cunoscut doi de Reghe. Unul când am ales să lucrez cu el, și altul după ce a venit Mihai Stoica"

FCSB a fost și ultimul club din cariera lui Ciprian Marica. Obligat să se retragă în 2016 din cauza problemelor medicale, fostul atacant a vorbit și despre cele două versiuni ale lui Laurențiu Reghecampf pe care le-a cunoscut.

"A fost momentul în care l-am cunoscut pe Reghe și am ales să lucrez cu el, până să vină Mihai Stoica. Și după, a venit Mihai Stoica. Au fost doi de Reghe pe care i-am cunoscut. Atunci când au făcut echipă, a fost diferit față de atunci când doar el. După, s-au schimbat lucrurile. E un antrenor destul de dur. Vine cu școala germană și e extrem de dur, mai ales la partea de pregătire", a mai spus Marica.