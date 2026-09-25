OUT de la echipa națională! Nu va mai juca în meciurile din Liga Națiunilor

Viktor Gyokeres nu a dat randamentul pe care îl aștepta Mikel Arteta la Arsenal, motiv pentru care se discută despre posibilitatea ca vârful suedez să fie cedat în pauza de iarnă a campionatului Premier League, care se vede LIVE și exclusiv pe VOYO și VOYO Sport 1!

Arsenal, gata să îl cedeze pe Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres nu a marcat nici măcar un gol în acest sezon, deși a bifat cinci apariții, iar dezamăgirea în rândul staffului tehnic e mare. În plus, el nu confirmă așteptările, mai ales că în vara lui 2025, când era adus de la Sporting Lisabona, se plăteau în schimbul său 67 de milioane de euro.

În total, de când a ajuns la Arsenal, Gyokeres a marcat de 21 de ori și a oferit trei pase decisive, în 60 de apariții. În acest moment, conform presei internaționale, din cauza evoluțiilor slabe ale suedezului, se discută despre planurile ”tunarilor” cu jucătorul.

Arsenal îl împrumută pe Viktor Gyokeres la AC Milan?

Astfel, concret, Gyokeres poate face pasul în Serie A în iarnă, la AC Milan, sub formă de împrumut în primă fază. Însă, milanezii ar urma să treacă în contract o prevedere care le oferă posibilitatea să îl transfere definitiv, dacă va fi mulțumită de evoluțiile jucătorului.