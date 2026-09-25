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Naționala U19 a României, alcătuită din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2008 și pregătită de selecționerul Ion Marin, a pierdut primul meci din cadrul turneului de pregătire “Memorialul Stevan Vilotić”, din Serbia, contra selecționatei similare din Ungaria, scor 1-2, informează FRF pe site-ul oficial.
Daniel Brugger, românul din naționala Ungariei, a jucat sezonul trecut în Superligă
Golul victoriei Ungariei a fost înscris în minutul 90+1, iar la vecinii noștri a evoluat din minutul 77 și românul de origine maghiară Daniel Brugger.
Născut în Miercurea Ciuc, mijlocașul ofensiv a fost transferat în vară de la FK Csikszereda (unde a jucat 5 meciuri în Superligă în sezonul trecut) la Puskas Akademia, pentru care deja a debutat în NB I.
ROMÂNIA U19 – UNGARIA U19 1-2
Au marcat: Bota (8) / Golik (15), Galambos (90+1)
România: 1. Crăciun – 3. Bădărău, 17. Ungureanu (4. Cojocariu, 63), 5. Moisă-cpt – 15. Coman (6. Vulpe, 46), 8. Burlacu (16. Szamboti, 63) – 18. Batzula (14. Repciuc, 69), 11. Țăroi (20. Orban, 73), 13. Precupanu (2. Galdea, 73) – 9. Roateș (22. Pellegrini, 63), 10. Bota
Rezerve: 12. Farcaș (GK), 23. Mocan
Selecționer: Marin Ion
Ungaria: Kilvinger Levente – Ablonczy Csanád (Csóka Gergely, 46.), Asztalos Noel (Somogyi Tamás, 66.), Szebellédi Bátor (Szakál Dénes, 46.), Mándity Márkó (Milicz Péter, 77.) – Rab Bence, Varga Zsombor, Zubor Ádám – Vörös Barna (Brügger Dániel, 77.), Nyers Ádám (Kovács Erik, 52.), Gólik Benjámin (Galambos János, 66.)
Antrenor: Gerliczki Máté
Meciurile României U19 la “Memorialul Stevan Vilotić”
24 septembrie, ora 17:00:
ROMÂNIA – Ungaria 1-2, Bačka Topola
26 septembrie, ora 17:00:
Serbia – ROMÂNIA, Kula
29 septembrie, ora 15:30:
Bulgaria – ROMÂNIA, Senta
Info și foto: FRF, MLSZ