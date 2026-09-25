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Naționala U19 a României, alcătuită din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2008 și pregătită de selecționerul Ion Marin, a pierdut primul meci din cadrul turneului de pregătire “Memorialul Stevan Vilotić”, din Serbia, contra selecționatei similare din Ungaria, scor 1-2, informează FRF pe site-ul oficial.

Daniel Brugger, românul din naționala Ungariei, a jucat sezonul trecut în Superligă

Golul victoriei Ungariei a fost înscris în minutul 90+1, iar la vecinii noștri a evoluat din minutul 77 și românul de origine maghiară Daniel Brugger.

Născut în Miercurea Ciuc, mijlocașul ofensiv a fost transferat în vară de la FK Csikszereda (unde a jucat 5 meciuri în Superligă în sezonul trecut) la Puskas Akademia, pentru care deja a debutat în NB I.

ROMÂNIA U19 – UNGARIA U19 1-2