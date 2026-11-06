VIDEO "Nemaipomenit!" Cine l-a impresionat pe Emil Săndoi în Craiova - Egnatia + pronostic pentru clasamentul din Conference League

&quot;Nemaipomenit!&quot; Cine l-a impresionat pe Emil Săndoi în Craiova - Egnatia + pronostic pentru clasamentul din Conference League Conference League Emil Săndoi
SPORT.RO
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Emil Săndoi (61 de ani) a comentat parcursul Universității Craiova din Conference League și victoria obținută de olteni contra albanezilor de la Egnatia (2-0), joi seară.

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Emil SandoiUniversitatea CraiovaEgnatia
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În al treilea meci din faza principală Conference League, Universitatea Craiova a rezolvat rapid meciul cu albanezii. Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu au înscris în prima repriză și au dus formația olteană mai aproape de calificarea în fazele eliminatorii.

Emil Săndoi, predicție pentru Universitatea Craiova: "N-are cum să scape primele 12 locuri din Conference League"

Universitatea Craiova ocupă locul 8 după 3 etape din Conference League, are 7 puncte, iar prezența în top 24 pare deja asigurată. Emil Săndoi crede însă că echipa lui Filipe Coelho are toate șansele să spere inclusiv la top 8.

"La ora actuală, Craiova poate să joace de la egal la egal cu multe echipe din Europa. Ați văzut, eu am avut o predicție și am spus că Universitatea Craiova va depăși numărul de puncte din sezonul trecut. 

Craiova e o echipă solidă. N-are cum să scape, în cel mai rău caz, primele 12 locuri din Conference League, dar m-aș bucura ca echipa să fie în primele 8", a spus Emil Săndoi, după Universitatea Craiova - Egnatia 2-0.

Pentru prestația contra celor de la Egnatia, fostul jucător și antrenorat de la Craiova a dat nota 9+.

"O victorie meritată pe care o așteptam cu toții. Craiova își arată clasa atât în campionat, cât și în competițiile europene. Începutul a fost echilibrat, dar după 10-15 minute a dominat de o maniera categorică, iar scorul putea să fie mai mare.

Aș da nota 9+ Craiovei după acest meci. Nu pot să zic 10, dar 9+ cred că este o notă corectă. A știut să gestioneze toată partida, a reușit să se impună, a câștigat aproape toate duelurile fizice", a mai spus Săndoi.

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Nicușor Bancu, remarcatul lui Săndoi

Remarcatul lui Emil Săndoi de pe "Ion Oblemenco" a fost căpitanul Nicușor Bancu. Fundașul stânga a reușit un gol spectaculos prin care a adus liniștea Craiovei.

"Bancu este un jucător exponențial pentru Craiova. În afară de golul pe care l-a marcat astăzi, de fiecare dată când a ajuns în poziție de centrare a avut un serviciu nemaipomenit în fața porții", a mai spus Săndoi.

Universitatea Craiova, în faza principală Conference League. Rezultate și program

Clasamentul din faza principală Conference League

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