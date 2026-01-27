Mijlocașul transferat recent de la FCSB a fost trimis în teren pe finalul partidei din Emirate, în minutul 76, cu misiunea clară de a securiza avantajul fragil de 2-1 al echipei sale. Deși startul a fost unul contondent, Șut fiind avertizat cu cartonaș galben la prima intervenție asupra adversarilor, prestația sa ulterioară a fost una de metronom la centrul terenului.



Siguranță totală la construcție



În cele 14 minute efective de joc, fotbalistul român a transformat aproape fiecare atingere într-o pasă utilă pentru coechipieri. Platformele de monitorizare au dezvăluit o statistică rară pentru un jucător venit de pe bancă: Adrian Șut nu a greșit nicio minge în jumătatea adversă, având 12 pase corecte din tot atâtea încercate.



Mai mult, internaționalul român a demonstrat viziune și prin singura minge lungă trimisă, care și-a atins ținta. Cu un procentaj general de 94% (16 pase reușite din 17) și nota 6,6 în aplicațiile de specialitate, Șut arată că se adaptează rapid la cerințele noului său club.



Al-Ain a mai marcat o dată pe final de partidă, prin Palacios (min. 88), după ce Kodjo Laba (47) și Rahimi (64) marcaseră anterior pentru Al-Ain. Pentru gazde a marcat Nourollahi (70).



Bilanțul lui Adrian Șut în etapa de marți:

